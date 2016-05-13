В Беларуси до конца лета воссоздадут легендарный танк КВ-1

Новости Беларуси. Машина вне времени. В Беларуси воссоздадут легендарный танк КВ-1. В мире их осталось не более десятка. В Сенненском районе поисковики отыскали башню этой боевой машины. Сегодня определись и с базой. Ею станет гусеничный тягач 44-го года выпуска. Долгое время он служил железной дороге. Подробности – в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

46 тонн настоящей стали. 520 лошадиных сил. Как говорят, не машина, а зверь! Впрочем, для механика Дмитрия этот зверь – ласковый и нежный.

Дмитрий Трущ, механик-водитель тягача восстановительного поезда РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги»:

Лет 15 за ней ухаживаем. Мы к ней нежно и она с нами ласково. Выручала везде, все-таки родное.

При этом тягач, считайте, раритет. Его выпустили еще в суровом 44-ом. Принимал ли он участие в боевых действиях, сегодня уже никто не скажет, но то, что такие машины доходили до Берлина – исторический факт. Мощный и надежный. Ему была предначертана мирная миссия. После модернизации в 81-ом он перешел к железнодорожникам. Долгие годы помогал на восстановительных работах.

Андрей Жемжицкий, начальник восстановительного поезда РУП «Брестское отделение Белорусской железной дороги»:

Мощностей этого тягача вполне хватает, чтобы использовать его при ликвидации последствий после сходов, аварий. Приходится работать и в сложных условиях, и в разных условиях местности – и в заболоченной, и в лесах.

Но время расставит все на места. В ноябре прошлого года поисковики найдут башню танка КВ-1. Так и зародится идея воссоздать легендарную машину. После найдется подходящая база – вот этот гусеничный тягач. Его железнодорожники передадут безвозмездно, ведь это память, пусть и облаченная в сталь.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Конечно, очень придется потрудиться, потому что углы у танка совершенно другие. Но сделаем то, что надо сделать. Это будет уникальный экспонат, потому что, к сожалению, их нет даже в музее, потому что с такой пушкой не сохранился ни одни танк ни в одном музее бывшего Советского Союза.

И здесь в десятку: тяжелые танки КВ-1 сегодня можно пересчитать по пальцам. Их было выпущено чуть более трех тысяч, а сохранилось около десяти штук. И это на весь-то мир.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Пока местом прописки тягача станет ангар на Линии Сталина. Здесь и будут проходить восстановительные работы. Кстати, начнутся они буквально сразу, ведь показать готовый танк обещают уже к концу лета.