БГУИР подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии

Новости Беларуси. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии. В церемонии участвовали ректоры учебных заведений и спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович.

Стороны надеются, что подписание соглашения положит начало активному образовательному и научному процессу между ведущими вузами Беларуси и Индии. Сотрудничество планируют дополнить инновационными программами. Ученые обоих вузов уже прорабатывают проект в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я уверен, что молодые люди, которые получат дополнительный импульс в результате сотрудничества института технологий и университета информатики и радиоэлектроники, будут действительно высококлассными специалистами и востребованными в экономиках наших государств.

Напомню, в Индии с визитом находится белорусская парламентская делегация. Уже состоялась встреча руководителя Совета Республики с президентом Индии и председателем верхней палаты индийского парламента.

Также в Дели прошел Белорусско-Индийский бизнес-форум. Крупнейшие отечественные предприятия подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими компаниями. Речь шла также об упрощении визового режима для бизнеса, возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран.