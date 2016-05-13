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БГУИР подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии

13 мая 2016 13:44
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Новости Беларуси. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии. В церемонии участвовали  ректоры учебных заведений и спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович. 

Стороны надеются, что подписание соглашения положит начало активному образовательному и научному процессу между ведущими вузами Беларуси и Индии. Сотрудничество планируют дополнить инновационными программами. Ученые обоих вузов уже прорабатывают проект в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Я уверен, что молодые люди, которые получат дополнительный импульс в результате сотрудничества института технологий и университета информатики и радиоэлектроники, будут действительно высококлассными специалистами и востребованными в экономиках наших государств.

Напомню, в Индии с визитом находится белорусская парламентская делегация. Уже состоялась встреча руководителя Совета Республики  с президентом Индии и председателем верхней палаты индийского парламента.

Также в Дели прошел Белорусско-Индийский бизнес-форум. Крупнейшие отечественные предприятия подписали соглашения о сотрудничестве с индийскими компаниями. Речь шла также об упрощении визового режима для бизнеса, возможности прямого авиасообщения между столицами двух стран.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Михаил Мясникович

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