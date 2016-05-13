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Серебряные караси: штраф до 50 базовых величин и 630 тысяч за каждую рыбу заплатит браконьер, пойманный в Минском районе

13 мая 2016 14:59
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Новости Беларуси. Не золотая рыбка. Браконьера на «горячем» задержали сотрудники Минской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Взяв в руки сачок и зайдя в воду, мужчина ловил рыбу, которая в период нереста, можно сказать, сама идет в руки.

За свою «рыбалку» ему придется заплатить штраф от 20 до 50 базовых величин по решению суда. К тому же, за каждую пойманную рыбу, а ловил он серебряных карасей, придется заплатить дополнительно. Одна рыба обойдется в три базовые величины или 630 тысяч рублей.

Природоохрана напоминает: запрет на лов рыбы будет действовать до конца месяца. Исключение – для любителей, которые ловят рыбу исключительно с берега и одной удочкой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Рыбалка в Беларуси

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