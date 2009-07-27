В Беларуси будет создан государственный реестр игровых автоматов

Предполагается, что ведение реестра будет осуществлять Государственный комитет по стандартизации.

Согласно проекту указа «О некоторых мерах по совершенствованию порядка осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса», подготовленному Министерством спорта и туризма, игровое оборудование подлежит обязательному подтверждению соответствия в Национальной системе подтверждения соответствия Беларуси.

По предложению министерства с 1 января 2010 года все игровые автоматы, производимые в Беларуси или ввозимые на ее территорию, подлежат включению в Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Беларуси при их соответствии требованиям технических нормативно-правовых актов.

Предполагается, что ведение реестра будет осуществлять Государственный комитет по стандартизации, а испытания игровых автоматов и экспертиза их программного обеспечения будут проводиться аккредитованными лабораториями и центрами.

Также предусматривается, что «фактически заложенный средний процент денежного выигрыша игровых автоматов, подлежащих включению в этот реестр, должен быть не ниже 90% для каждого игрового автомата», сообщает БЕЛТА.