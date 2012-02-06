В Беларуси безработным для открытия инновационного бизнеса предоставят субсидию

В соответствии с постановлением Совмина ее размер составит 20 бюджетов прожиточного минимума. Сейчас этот социальный норматив – более 700 тысяч рублей.

Кроме того, увеличен срок предоставления документов, подтверждающих целевое использование полученной субсидии, с трех до шести месяцев.

Госслужба занятости оказывает и организационную поддержку. Безработных информируют о порядке и условиях содействия в открытии бизнеса, направляют на профобучение, помогают подготовить необходимые документы для получения финансовой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.