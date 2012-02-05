МИД Беларуси: Мы готовы к подписанию соглашения о краткосрочных безвизовых поездках в Турцию

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь Александр Островский.

На неделе заработало соглашение о приграничном движении с Латвией. Как на практике будет выглядеть получение разрешения и как быстро это все будет происходить?

Александр Островский:

Действительно, с 1 февраля генеральное консульство Беларуси в Даугавпилсе и генеральное консульство Латвийской Республики в Витебске начали прием документов для оформления разрешений на приграничное движение жителей приграничных территорий Беларуси и Латвии. Особенно хочу обратить внимание на ту деталь, что началась не выдача разрешений, а прием документов для рассмотрения и решения вопроса о возможности выдачи разрешения. По соглашению, на эту процедуру отводится 20 дней. Таким образом, выдачу первых разрешений мы ожидаем после 20 февраля.

Насколько мне известно, на очереди такие же соглашения с Литвой и Польшей. Когда они начнут действовать?

Александр Островский:

Вы правы. Так получилось, что мы фактически одновременно начали работу по текстам соглашений с тремя странами-соседями и с последовательной хронологией подписали эти соглашения. Соглашение с Польшей – в феврале 2010 года, с Латвией – в августе 2010 года, с Литвой – в октябре 2010 года. По нашей информации, литовская сторона активно готовится к реализации соглашения. Степень нашей готовности тоже высокая.

Если говорить о Польше, то ответ на этот вопрос всецело лежит в плоскости соответствующего политического фона двусторонних отношений, который, как вы знаете, существенно испортился. И не по вине белорусской стороны.

А где-нибудь еще применяется такое приграничное движение?

Александр Островский:

Да, безусловно. Это практика Европейского союза. В рамках политики добрососедства было принято решение об установлении облегченной процедуры пересечения границы для граждан стран, граничащих с Европейским союзом.

Беларусь сейчас прорабатывает вопрос об установлении безвизового режима с Турцией. С еще какими-нибудь странами ведутся переговоры в этом направлении?

Александр Островский:

Да, конечно.

Что касается Турции, то мы фактически готовы к подписанию соглашения о краткосрочных безвизовых поездках. Это поездки продолжительностью не более 30 суток. Все подготовлено. У нас есть полномочия на завершение переговоров и подписание такого соглашения.

Если говорить о поездках по общегражданским паспортам, то соглашение в очень активной проработке с Аргентиной, Бразилией. Страны неблизкие, но достаточно популярные в туристическом смысле для наших граждан. Это ближайшая перспектива. Но есть и другие планы.

На неделе прогремел скандал с российской фирмой «Ланта Тур». Заложниками ситуации стали сотни туристов, в том числе и наши. Есть ли какой-то алгоритм действий наших консульских отделов в подобных ситуациях? Чтобы оказать необходимую помощь нашим туристам.

Александр Островский:

Да, конечно.

Если говорить об этой конкретной ситуации, то, по нашим сведениям, небольшое количество белорусских граждан попало в эту ситуацию. В случае необходимости, и, я думаю, туристы в Таиланде хорошо знают, что необходимую правовую помощь им может оказать наше посольство во Вьетнаме, которое аккредитовано на Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии.

В каких-то крайних случаях мы можем помочь через Министерство иностранных дел. Механика здесь есть. И по каждой ситуации мы можем говорить конкретно.

Если говорить в более широком плане, в целом об оказании помощи белорусским гражданам в затруднительных ситуациях, то наши консульские сотрудники знают свой маневр на этот счет, обучены, и во всех странах, где есть наше посольство, в составе загранучреждений есть работники, которые всегда помогут нашим гражданам. Поэтому совет, который неоднократно повторяется нами, который присутствует на нашем сайте, что нужно сделать, готовясь к поездке за границу, – обязательно иметь адреса, фамилии, электронные адреса наших посольств. И не только наших, но и российских. Потому что у нас есть определенная договоренность с российскими коллегами о том, что они оказывают помощь в странах, где нет белорусских загранучреждений.

Указом президента Беларусь ввела безвизовый режим для участников и гостей чемпионата мира по хоккею 2014 года. Есть ли какие-то планы по либерализации визовой политики и есть ли в этом необходимость?

Александр Островский:

Вы правы, такое решение принято. В этом смысле белорусы позаботились об этом заранее. Я думаю, это правильно. Это такой существенный и важный шаг, который демонстрирует открытость Беларуси, готовность ее продвигаться вперед по упрощению визовых процедур для въезда в Республику Беларусь. А, в целом, мы оцениваем наши визовые правила как достаточно либеральные, простые, понятные, не являющиеся препятствием для въезда в Республику Беларусь. Сейчас в большинстве стран Европы, фактически во всех странах Европы, большинстве стран мира, для въезда в Республику Беларусь нужно прийти в наше посольство, а, точнее, обратиться, потому что можно сделать это и по почте, и через посредника, то есть через какую-то туристическую компанию, если законодательство страны это позволяет, и представить минимум документов: визовую анкету на двух страницах (25 вопросов), фотографию, действующий паспорт, оплатить консульский сбор. Через пять дней виза готова, туристическая виза оформляется в течение трех дней.

Так что наши подходы очень прагматичные. И мы считаем, что дальнейшего упрощения, либерализации здесь не нужно. Мы совершенно открыты для всего мира.