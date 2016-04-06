В Беларуси 2015 год стал рекордным по числу новорожденных

Новости Беларуси. Наша страна ставит рекорды по числу новорожденных. В прошлом году на свет появилось более 119 тысяч детей. Последние 6 лет сохраняется положительная динамика рождаемости. Лидирует столица. В Минске появилось на свет почти 23 тысячи детей, а это каждый пятый ребенок из общего числа родившихся. Далее следуют Минская, Брестская и Гомельская области. При этом, как отмечают в статистическом комитете, чаще рождаются мальчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

В 2015 году в республике родилось 119 тысяч детей, что на 500 детей больше, чем в предыдущем году, и на 11 тысяч детей больше, чем в 2010 году. Естественная убыль населения за 5 лет сократилась в 29 раз. Основную роль в этом играет политика правительства, проводима я в сфере демографической безопасности, укрепления семьи и повышения рождаемости.