«Спрабуйма!»: БГУ и японский университет совместно выпустили книгу для изучения белорусского языка

Новости Беларуси. Белорусский для начинающий. В стране восходящего солнца выпустили учебник «мовы» для японцев. Пособие написали доцент филологического факультета БГУ и аспирантка Цукубского университета, которая четыре года назад изучала в Минске белорусский, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Вот она, с белорусским орнаментам и колоритным названием. Лаконично и понятно: «Спрабуйма!». Эти 70 страниц — первый совместный проект белорусско-японского научного тандема. И первый вовсе в истории учебник по изучению белорусского языка для японцев в Стране восходящего солнца.

Над трудом корпели сразу в двух точках земного шара – в Минске и Цукубе. Тандем соавторов возник еще в 2012, когда на филфак БГУ стажироваться приехала госпожа Киёсава. Доцент Татьяна Рамза наставником у нее была несколько лет.

В 2015 ученица белорусский преподавала уже в своем университете в Японии. Там она и апробировала материал. Всего же на подготовку «Спрабуйма!» ушло 1,5 года кропотливой работы.

Дата выхода в свет совпала с Международным днем родного языка. Такой новостью белорусско-язычная японка не преминула поделиться со своими интернациональными друзьями в социальных сетях. Сразу на белорусском и японском.

Сиори Киёсава, автор учебного пособия «Спрабуйма!» (Япония):

Беларуская мова для мяне ўжо, як родная. Мне вельмі падабаецца гучанне беларускай мовы. Шмат прыгожых слоў.

Белорусский по книге изучать в Японии будут уже со следующего года. И, вполне вероятно, даже самостоятельно. Правда, тираж ее мал. Лишь 80 экземпляров. В продаже учебника пока нет. Несколько экземпляров ждут и в Минске уже к осени.

Татьяна Рамза, соавтор учебного пособия «Спрабуйма!»:

Увайшоў алфавіт, таму што там іерогліфы, а ў нас кірылічны. Увайшла фанетыка, гэта абавязкова - вымаўленне галосных, зычных. Яны адрозніваюць пытанні, але не адрозніваюць сцвярджэнні. І для гэтага трэба навучыць інтанацыйным канструкцыям.

Сиори Киёсава, автор учебного пособия «Спрабуйма!» (Япония):

На конт самага складанага для японцаў. Гэта фанетычныя асаблівасці беларускай мовы, якія не існуюць у японскай мове.

Первая часть учебника вышла полностью за средства Цукубского университета, с которым, кстати, Белгосуниверситет сотрудничает вот уже 4 года, и при поддержке профессора Усуяма. В предисловии, он отметит:

Тасинобу Усуяма, профессор Цукубского университета (Япония):

Искренне надеюсь, что издание этого учебника будет способствовать расширению интереса к языкам, культуре, обществу, истории и Беларуси не только среди студентов нашего университета, но и вообще среди японцев. Также полагаю, что учебник будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений между Японией и Беларусью.

Белорусской-японский тандем уже усердно работает и над второй частью научного пособия. Планируется, что в свет она выйдет к концу этого учебного года.