В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»

Новости Беларуси. В Минске продолжается цикл концертов «Губернаторский сад». 24 июня на главной сцене в Александровском сквере выступил ансамбль солистов Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В исполнении настоящих мастеров прозвучали всемирно известные хиты: от барокко до современности. В программу вошли и произведения белорусских композиторов. Посетить музыкальные вечера можно каждую субботу. Именитые коллективы и ансамбли будут радовать публику до конца сезона. Уже на следующей неделе для гостей выступит оркестр Вооруженных Сил.

Полтора часа провести на свежем воздухе и в Минске, в центре Минска, ну, это замечательно. Вообще, когда все это сделано для людей, бесплатно приходить – я это всем советую.

Людмила Калиновская, художественный руководитель и дирижер ансамбля солистов «Классик-Авангард»:

Музыка – это магия. Музыка помогает в тяжелые времена. Если у человека какие-то проблемы, а, как вы понимаете, без проблем, наверное, не бывает человеческой жизни, можно отвлечься, можно послушать прекрасную мелодию, подумать о чем-то хорошем, теплом, светлом.