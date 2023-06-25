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В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»

25 июня 2023 15:07
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Новости Беларуси. В Минске продолжается цикл концертов «Губернаторский сад». 24 июня на главной сцене в Александровском сквере выступил ансамбль солистов Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»-1

В исполнении настоящих мастеров прозвучали всемирно известные хиты: от барокко до современности. В программу вошли и произведения белорусских композиторов. Посетить музыкальные вечера можно каждую субботу. Именитые коллективы и ансамбли будут радовать публику до конца сезона. Уже на следующей неделе для гостей выступит оркестр Вооруженных Сил. 

В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»-4

Полтора часа провести на свежем воздухе и в Минске, в центре Минска, ну, это замечательно. Вообще, когда все это сделано для людей, бесплатно приходить – я это всем советую. 

В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»-7

Людмила Калиновская, художественный руководитель и дирижер ансамбля солистов «Классик-Авангард»: 
Музыка это магия. Музыка помогает в тяжелые времена. Если у человека какие-то проблемы, а, как вы понимаете, без проблем, наверное, не бывает человеческой жизни, можно отвлечься, можно послушать прекрасную мелодию, подумать о чем-то хорошем, теплом, светлом. 

В Александровском сквере до 9 сентября будет идти цикл концертов «Губернаторский сад»-10

До конца сезона в Александровском сквере пройдет 15 концертов. А завершится марафон 9 сентября «Музыкой кино». 

# Концерт в Минске # общество # Фотофакт

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