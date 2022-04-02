В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии

Новости Беларуси. Комфорт, уют и перспектива развития деревни и региона. В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пришел природный газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Населенный пункт стал седьмым агрогородком в районе из 12, куда пришло голубое топливо. На него уже переведено три многоквартирных дома, которые до этого были подключены к резервуарным установкам сжиженного газа. На очереди и частный сектор.

Нина Воронова, жительница агрогородка Ржавка:

Нам будет хорошо, уютно. От жителей других местностей слышишь, общаешься, кто-то уже провел, говорят: кнопочку включил и уходи на целый день. А так же мы привязаны – это же пожарная безопасность – вытопить печку. Ждем, думаем, что государство поможет нам.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, какие события сегодня разворачиваются на Западе благодаря недальновидным политикам, когда там население отключается от газа, ограничивается теплопотреблением. У нас реализуется такое приятное мероприятие, как пуск газа. Конечно, благодаря прежде всего той политике, которая проводится Президентом.