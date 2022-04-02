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В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии

02 апреля 2022 09:45
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Новости Беларуси. Комфорт, уют и перспектива развития деревни и региона. В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пришел природный газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии-1

Населенный пункт стал седьмым агрогородком в районе из 12, куда пришло голубое топливо. На него уже переведено три многоквартирных дома, которые до этого были подключены к резервуарным установкам сжиженного газа. На очереди и частный сектор.

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии-4

Нина Воронова, жительница агрогородка Ржавка:
Нам будет хорошо, уютно. От жителей других местностей слышишь, общаешься, кто-то уже провел, говорят: кнопочку включил и уходи на целый день. А так же мы привязаны – это же пожарная безопасность вытопить печку. Ждем, думаем, что государство поможет нам.

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии-7

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии-9

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы видим, какие события сегодня разворачиваются на Западе благодаря недальновидным политикам, когда там население отключается от газа, ограничивается теплопотреблением. У нас реализуется такое приятное мероприятие, как пуск газа. Конечно, благодаря прежде всего той политике, которая проводится Президентом.

В агрогородок Ржавка Бешенковичского района пустили природный газ. Владимир Андрейченко побывал на церемонии-12

В агрогородке Ржавка проживают более 250 человек. Есть вся социальная инфраструктура. В перспективе здесь и в соседней деревне газифицируют около 300 домовладений, а также молочно-товарную ферму и зерносушильный комплекс.

# Газ # общество # Нина Воронова # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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