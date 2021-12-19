В 23 он стал Героем Советского Союза, его знали в лицо. Какой была жизнь Василия Мичурина?

Новости Беларуси. В Минске простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным. 19 декабря в Центральном доме офицеров прошла траурная церемония, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Старейшего Героя Советского Союза не стало на 106-м году жизни. Он часто, но в последнее время все меньше – понятно, годы – мелькал на телевидении. Героя знали в лицо, точно так же, как и его жизненный постулат: Родину – никому! Памяти героя наш теленекролог.

Он ушел из жизни, а из памяти – никогда… Только этим летом Василий Мичурин отметил 105-й юбилей. Больше века в строю, а ведь жизнь столько раз могла оборваться. За плечами – две войны, пройденные от первого до последнего дня – Советско-финская и Великая Отечественная. В 23 он стал Героем Советского Союза – в начале февраля 1940-го в бою на Карельском перешейке. Взвод получил приказ занять оборону. Три пулеметных расчета, завязался бой, ранило командира, тогда Мичурин взял командование на себя.

Я тогда сам за пулемет, в 20 метрах открыл почти в упор. Срезал я их тут. Они в панике. Мы дрались до рассвета. Всю ночь продолжались атаки, в ответ финнов утюжили свинцом. Противник наступал с остервенением: били минометы, рвались гранаты. Не знали они, что с таким горячим отчаянием на гашетку орудия давил лишь один боец.

Чтобы показать врагу, что огневые точки живы, красноармеец Мичурин разрывался между пулеметами. Поставленная задача была выполнена: финляндские войска так и не смогли отрезать и взять в кольцо батальон. Шесть атак, отраженных в одиночку. Когда подоспела подмога, в живых остались только двое – Василий и еще один серьезно раненный боец. Так Мичурин получил первую награду. И сразу высшей степени. Ему 104, а во время ВОВ он стал самым молодым Героем Советского Союза. И вот, что вспоминает.

А ведь о карьере военного Мичурин даже не помышлял. Родился в деревне Костромской области в многодетной семье, окончил школу, стал агротехником. Долг Родине призвали отдавать в 1939-м. Тогда Василий и познакомился с легендарным «Максимом». В пулеметном расчете будущий Герой Советского Союзы был наводчиком. Отважный, всегда в окопной передовой, но и героем-то он себя не считал, а потому и удивился, когда за высочайшими наградами отправили в Кремль. С тех пор одна тропа в судьбе – военная. Поступил в Минское военно-политическое училище. Но и года не проучился, как пришлось осваивать армейское дело в бою. Войну встретил в белорусской столице.

Город горит, полыхает. Нас посылали, курсантов, спасать людей, выводить из города, из пылающего огня. Внучка Василия Мичурина: самым главным для него было, чтобы все были рядом, все были счастливы и улыбались. Читайте здесь.

Один из самых тяжелых боев политрук Мичурин запомнил навсегда. На позиции его пулеметной роты немцы шли в психическую атаку – цепь за цепью с засученными рукавами и под барабанную дробь. В этом сражении он был ранен трижды, но рубежа обороны не покинул. Один из полученных тогда осколков в шею стал боевым напоминанием на всю жизнь. После госпиталя снова попросился на передний фланг – ближе к линии огня. Так фронтовыми дорогами дошел до Берлина. Освобождал Беларусь, Восточную Пруссию, Кенигсберг.