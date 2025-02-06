В 2025 году в Минске выполнят капремонт 188 жилых домов

О том, как проходит обновление жилфонда в столице и какие проекты будут реализованы в ближайшее время, сюжет Анастасии Близнюк.

В 2025 году в столице капитально отремонтируют свыше 1 млн квадратных метров жилфонда. ЖКХ Минска уверенно шагает в пятилетку качества. В Год благоустройства отрасль ставит перед собой амбициозные задачи. Акцент на улучшении условий проживания граждан и повышении стандартов обслуживания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В рамках предстоящих работ будут учтены современные требования к благоустройству.

Только на обслуживании ЖКХ Заводского района около 900 домов. За состоянием каждого из них следят коммунальные службы. Например, многоэтажка по улице Голодеда, 18 – образец старого жилфонда. Сейчас здесь проходит капитальный ремонт. Фасад постепенно преображается, строители используют современную теплоизоляционную штукатурку. В подъездах установили пластиковые окна. Полностью заменена и кровля. Завершить работы планируют к маю.

Павел Левданский, начальник отдела капитального ремонта ЖКХ Заводского района: На 2025 год у нас запланировано отремонтировать 23 дома. Это 164 тысячи квадратных метров площади. Материалы соответствуют современным стандартам. Они все проходят контроль.

В этом году также планируют провести капитальный ремонт зданий, относящихся к историко-культурным ценностям. Только в Первомайском районе их 7. Например, 83-й дом на проспекте Независимости – построен в 1957 году.

Подход к таким зданиям особый – применяются специальные материалы. Акцент – на восстановление фасада и декоративных элементов. Команда опытных проектировщиков изучила архитектурные особенности дома и подготовила детализированный план работ.