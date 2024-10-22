В 2024 году в Минске отремонтируют 208 многоквартирных жилых домов

В этом году в Минске капитально отремонтируют около 200 многоэтажек. Более половины запланированных работ уже выполнено. Сейчас обновляют порядка 100 зданий. Среди них есть и исторические объекты. При проведении работ применяют комплексный подход – одновременно ремонтируют сразу несколько домов.

Инна Самарова переехала в многоэтажку на улице Щербакова еще в молодости. Здание 1962 года постройки уже требовало капитального ремонта. И вот в июне начались работы. Всего три с половиной месяца – и дом не узнать.

Инна Самарова:

Работать начало лучше отопление. Батареи очень хорошо греют. Насчет администрации нашего района, тоже могу сказать, что были здесь периодически, принимали во внимание все просьбы, никто ни в чем не отказал. Они были здесь два раза в неделю стабильно.

Во время проведения работ заменили кровлю, сделали косметический ремонт подъездов, усилили перегородки, восстанавливали конструктивные элементы. Параллельно обновили и двор.