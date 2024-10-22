В 2024 году в Минске отремонтируют 208 многоквартирных жилых домов
В этом году в Минске капитально отремонтируют около 200 многоэтажек. Более половины запланированных работ уже выполнено. Сейчас обновляют порядка 100 зданий. Среди них есть и исторические объекты. При проведении работ применяют комплексный подход – одновременно ремонтируют сразу несколько домов.
О тонкостях капитального ремонта – сюжет Яны Лысяковой.
Инна Самарова переехала в многоэтажку на улице Щербакова еще в молодости. Здание 1962 года постройки уже требовало капитального ремонта. И вот в июне начались работы. Всего три с половиной месяца – и дом не узнать.
Инна Самарова:
Работать начало лучше отопление. Батареи очень хорошо греют. Насчет администрации нашего района, тоже могу сказать, что были здесь периодически, принимали во внимание все просьбы, никто ни в чем не отказал. Они были здесь два раза в неделю стабильно.
Во время проведения работ заменили кровлю, сделали косметический ремонт подъездов, усилили перегородки, восстанавливали конструктивные элементы. Параллельно обновили и двор.
Сергей Щиглевский, директор КУП ЖКХ Партизанского района:
Также после капитального ремонта выполняются работы по благоустройству территорий, установлены скамейки, урны возле жилых домов, замена асфальтового покрытия проводится, чтобы комплексно выйти по жилым домам с комплексным ремонтом.
Всего на территории Партизанского района будет отремонтировано 29 многоэтажных домов. Их общая площадь – свыше 100 тысяч квадратных метров. Виды работ определяют в зависимости от состояния дома.
Далее смотрите в видео.