В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки

Новости Беларуси. После праздников – звери на диете. В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные ёлки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не замеченная мишура или гирлянда в еловых лапках может серьёзно осложнить пищеварение обитателей зоопарка. Поэтому теперь принимать будут только те хвойные, которые остались не проданными – от предпринимателей и организаций. Но есть и много других вкусностей, которыми можно порадовать зверушек.



Наталья Мыслейко, методист минского зоопарка:

На входе у нас продаются специально стаканчики, с уже нарезанными продуктами, морковка, другие овощи. Именно то, что можно кушать животным.