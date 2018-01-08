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В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки

08 января 2018 20:49
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Новости Беларуси. После праздников – звери на диете. В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные ёлки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки-1

Не замеченная мишура или гирлянда в еловых лапках может серьёзно осложнить пищеварение обитателей зоопарка. Поэтому теперь принимать будут только те хвойные, которые остались не проданными – от предпринимателей и организаций. Но есть и много других вкусностей, которыми можно порадовать зверушек.

В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки-3


Наталья Мыслейко, методист минского зоопарка:
На входе у нас продаются специально стаканчики, с уже нарезанными продуктами, морковка, другие овощи. Именно то, что можно кушать животным.

В 2018 году столичный зоопарк не будет принимать использованные елки-5


 

# общество # Зоопарк # Фотофакт # Наталья Мыслейко

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