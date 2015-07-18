Новости Беларуси. Лето трудовое. В 2015 году в студотрядах будет трудиться около 70 тысяч ребят. У большинства рабочие будни уже в самом разгаре. Кстати, есть в рядах и молодежь из России. Так, в тандеме с белорусами они трудятся на атомной электростанции в Островце. За пределы страны в составе сервисных и педагогических отрядов поехали поработать более сотни наших юношей и девушек.

В спецовке, каске, перчатках и защитных очках. Безопасность на его работе главней всего. Прежде чем оценить труд строителя Максима, необходимо пройти инструктаж и получить спецодежду.

Боец Гришкевич в рядах студенческого отряда первый год. Вот уже несколько недель строит развязку на пересечении Филимонова и проспекта Независимости. В бригаде — однокурсники и настоящие властелины мастерков и башенных кранов. Для студентов факультета транспортных коммуникаций опыт работы на этом объекте и под таким руководством особо важен.

Максим Гришкевич, студент факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Показывают все как надо делать. Потому что на теории — это одно, а когда ты за все берешься своими руками — это совсем другое.

Обязанности у ребят самые разные: убирают, раскапывают, поднимают и укладывают бетон, забивают сваи. И так 5 дней в неделю.

Дмитрий Приходько, студент факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Рабочий день с 8.00 до 17.00. Обед с 13.00 до 14.00. Кормят нас, привозят еду.

Не менее вкусной может оказаться и зарплата. Если, конечно, рабочий день полный, без прогулов и опозданий.

Юрий Романчик, заместитель начальника штаба трудовых дел Белорусского национального технического университета:

По зарплате — в районе 7 млн. ребята получат. Конечно, это нелегко. Физический труд — это всегда тяжело. Но ребята не жалуются. Это опыт. Это их будущая работа, их жизнь.

Но не все идут в студотряды за финансовым вознаграждением. Для большинства — это все же возможность весело и креативно провести каникулы, найти новых друзей и даже посмотреть мир. Ежегодно сотни мальчишек и девчонок уезжают педагогическими и сервисными отрядами на уборку урожая в Россию, Польшу, Казахстан. Есть белорусы и в Милане. На «ЭКСПО».

Не одну сотню юных гостей можно увидеть и на белорусских объектах. Так, в тандеме с российскими сверстниками наши студенты трудятся на атомной электростанции в Островце. Всего в студотряды Беларуси в 2015 году будут зачислены около 70 тысяч учащихся. В скором времени появятся и новые отряды. Перечень расширят медицинские и научно-производственные, проще говоря, IT.

Сергей Клишевич, второй секретарь ЦК БРСМ:

Раньше это было неофициально. Мы их так называли, они работали, а сегодня уже и на законодательном уровне это будет признано.

Кроме того, изменения возможны и для нанимателей. Так, планируется что те предприятия, которые готовы принять студотряды, вместо 28% в фонд пенсионного страхования будут выплачивать лишь 6 %. Часть, правда, придется потратить на развитие студотрядовского движения. Кроме того, у лучшего предприятия, принимающего ребят, появится переходящее знамя.

Наталья Пшеничная, начальник управления по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

Уже сегодня знаю, что наш Полоцкий университет, который в прошлом году получил знамя, очень им гордится, гордятся и сами ребята, гордится сам вуз, руководство вуза, даже вся область. Это тоже стимул. Я думаю, сегодня и предприятия готовы будут побороться за такое знамя.

Дизайн знамени пока не разработан. Известно одно — будет он красным. И дань традициям, и символ силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.