Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта

Новости Беларуси. В центральном регионе заработала интерактивная карта, где можно узнать о количестве свободных мест в детских садах. Информация находится в открытом доступе на сайте Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы уточнить наличие мест, на онлайн-карте нужно выбрать необходимое дошкольное учреждение образования и щелкнуть по появившейся ссылке. Если свободные места есть, ресурс покажет, в каких возрастных группах. Например, в Стародорожском дошкольном центре развития ребенка сейчас их 15.

Елена Амельченя, заведующая Стародорожским дошкольным центром развития ребенка:

Благодаря тому, что создана интерактивная карта Минской области о наличии свободных мест для воспитанников в детских садах, эта работа упростилась. Помимо карты, размещена информация о том, что необходимо приобрести ребенку, чтобы он пришел в учреждения дошкольного образования, и различные памятки-консультации для родителей для успешной адаптации воспитанников к дошкольному учреждению.