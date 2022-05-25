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Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта

25 мая 2022 14:01
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Новости Беларуси. В центральном регионе заработала интерактивная карта, где можно узнать о количестве свободных мест в детских садах. Информация находится в открытом доступе на сайте Миноблисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта-1

Чтобы уточнить наличие мест, на онлайн-карте нужно выбрать необходимое дошкольное учреждение образования и щелкнуть по появившейся ссылке. Если свободные места есть, ресурс покажет, в каких возрастных группах. Например, в Стародорожском дошкольном центре развития ребенка сейчас их 15.

Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта-4

Елена Амельченя, заведующая Стародорожским дошкольным центром развития ребенка:
Благодаря тому, что создана интерактивная карта Минской области о наличии свободных мест для воспитанников в детских садах, эта работа упростилась. Помимо карты, размещена информация о том, что необходимо приобрести ребенку, чтобы он пришел в учреждения дошкольного образования, и различные памятки-консультации для родителей для успешной адаптации воспитанников к дошкольному учреждению.

Узнать о свободных местах в детских садах Минской области. Вот как работает интерактивная карта-7

Информация будет обновляться ежемесячно. При необходимости актуальную справку можно уточнить в администрации садов.

# Детские сады в Беларуси # общество # Елена Амельченя # Фотофакт

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