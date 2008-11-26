65 лет назад Гомель был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Бои за город вошли в историю Великой Отечественной как Гомельско-Речицкая операция. Немцы превратили город в мощный пункт своей обороны на Полесском направлении. За время оккупации и боёв здесь было уничтожено около ста тысяч мирных граждан и военно-пленных. Советские войска сломили вражескую оборону и, совершив смелый обходной манёвр, овладели городом. Сегодня в Гомеле в Свято-Петро-Павловском соборе пройдёт панихида по погибшим воинам, также перезахоронят останки неизвестного солдата, обнаруженные летом этого года во время строительных работ. Торжественные мероприятия продлятся целую неделю.