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65 лет назад Гомель был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

26 ноября 2008 08:49
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Бои за город вошли в историю Великой Отечественной как Гомельско-Речицкая операция. Немцы превратили город в мощный пункт своей обороны на Полесском направлении. За время оккупации и боёв здесь было уничтожено около ста тысяч мирных граждан и военно-пленных. Советские войска сломили вражескую оборону и, совершив смелый обходной манёвр, овладели городом. Сегодня в Гомеле в Свято-Петро-Павловском соборе пройдёт панихида по погибшим воинам, также перезахоронят останки неизвестного солдата, обнаруженные летом этого года во время строительных работ. Торжественные мероприятия продлятся целую неделю.
# общество # Фашизм

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