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Уже в продаже: к юбилею Минска выпустили торты с картинками

28 июня 2017 20:22
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Новости Беларуси. Столичные кондитеры стали выпускать оригинальные торты к юбилею города-героя. Лакомства покрыты мастикой с фотопечатью, на ней изображены достопримечательности Минска с декоративными надписями «950 лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торты уже в продаже. Со слов продавцов, их буквально разметают с прилавков с первых часов привоза.

Тамара Мананова, заместитель заведующего магазином:
Это новая разработка хлебозавода. Она пользуется спросом, так как делается к празднику, 950-летию. Картинки разных видов Минска. Пользуются спросом и у горожан, и у гостей Минска.

Уже в продаже: к юбилею Минска выпустили торты с картинками-1

Покупатели:
Фото Минска на тортах – очень хорошая идея. Какие-то значимые места не только украшают торт, но и помогают людям вспомнить,  что у нас есть такие замечательные места.

Очень интересно. Скажите, а он съедобный? Минск можно съесть?

Я покупаю белорусские торты, это очень вкусно. Задумка с Минском – очень хорошая идея.

Это прекрасные тортики. Я бы с удовольствием купила тортик с изображением нашего города Минска.

Напомним, день города в Минске празднуют во вторую субботу сентября. В 2017 году он приходится на 9 сентября. Организаторы обещают много вкусного хлеба и не менее приятных зрелищ!

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017 # Тамара Мананова

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