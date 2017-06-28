Уже в продаже: к юбилею Минска выпустили торты с картинками

Тамара Мананова, заместитель заведующего магазином: Это новая разработка хлебозавода. Она пользуется спросом, так как делается к празднику, 950-летию. Картинки разных видов Минска. Пользуются спросом и у горожан, и у гостей Минска.

Торты уже в продаже. Со слов продавцов, их буквально разметают с прилавков с первых часов привоза.

Новости Беларуси. Столичные кондитеры стали выпускать оригинальные торты к юбилею города-героя. Лакомства покрыты мастикой с фотопечатью, на ней изображены достопримечательности Минска с декоративными надписями «950 лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Покупатели:

Фото Минска на тортах – очень хорошая идея. Какие-то значимые места не только украшают торт, но и помогают людям вспомнить, что у нас есть такие замечательные места.

Очень интересно. Скажите, а он съедобный? Минск можно съесть?

Я покупаю белорусские торты, это очень вкусно. Задумка с Минском – очень хорошая идея.

Это прекрасные тортики. Я бы с удовольствием купила тортик с изображением нашего города Минска.

Напомним, день города в Минске празднуют во вторую субботу сентября. В 2017 году он приходится на 9 сентября. Организаторы обещают много вкусного хлеба и не менее приятных зрелищ!