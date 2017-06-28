Уже в продаже: к юбилею Минска выпустили торты с картинками

Новости Беларуси. Столичные кондитеры стали выпускать оригинальные торты к юбилею города-героя. Лакомства покрыты мастикой с фотопечатью, на ней изображены достопримечательности Минска с декоративными надписями «950 лет», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торты уже в продаже. Со слов продавцов, их буквально разметают с прилавков с первых часов привоза.
Тамара Мананова, заместитель заведующего магазином:
Это новая разработка хлебозавода. Она пользуется спросом, так как делается к празднику, 950-летию. Картинки разных видов Минска. Пользуются спросом и у горожан, и у гостей Минска.