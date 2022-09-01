Прямой эфир

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?

01 сентября 2022 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-1

Бригадир Дмитрий Чигир – потомственный горняк. Все мужчины в его семье работали в шахте. Потому уже в 15 лет твердо знал, какую профессию хочет освоить.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-4

Дмитрий Чигир, бригадир лавы 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:
Я уже в 15 лет, закончив 9 классов школы, знал, что пойду работать в шахту. Это был 1996 год. Я поступал в техникум, наш солигорский горно-химический. Поступал на специальность, которая предусматривает работу в шахте. Отец работал в шахте, дяди работали в шахте на пенсии. Отец работал электрослесарем, дяди в лаве работали. Я уже знал, как это, что это. Интерес возрастал.

У шахтеров принято подводить итоги года накануне профессионального праздника. Этой бригаде есть чем похвалиться. Она поставила абсолютный рекорд в истории предприятия. За полгода – 1 миллион 200 тысяч тонн руды.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-7

Дмитрий Чигир:
Во-первых, рекорд – это слаженная работа всего коллектива, начиная от рабочего, заканчивая директором. Это не только наша работа. Это работа всей управленческой цепочки и рабочих. Это заслуга в нашем лице всего рудника, всего рудоуправления.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-10

Евгений Ходорович, машинист горновых выемочных машин 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:
Это очень надежный и хороший комбайн. Я работал на других, но этот мне нравится больше всего своей надежностью, простотой ремонта. Тут разделено все на узлы, и получается более быстрый ремонт. Не приходится разбирать весь комбайн. Отдельные узлы только меняются. Продуманный комбайн.
– Чем вам вообще нравится работа шахтера?
– Деньгами.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-13

Всем шахтерам здоровья, благополучия в семьях, чтобы всегда у них все шло как положено, как надо.

Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?-16

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи и самое главное, чтобы количество спусков равнялось количеству подъемов.

Читайте также:

Ламповая, самоспасатель и особые жетоны. Вот какие процедуры проходят шахтёры перед спуском

Уши закладывает, как в самолёте. Вот как выглядит белорусская земля на глубине 420 метров

Как устроена шахтёрская лава? Рассказываем о технологии добычи руды и стахановских рекордах нового времени

# Профессии # общество # Евгений Ходорович # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Луцкий: школ может не быть, дети могут не пойти на учёбу, для нас это дикость, но это реальность
01 сентября 2022 13:12

Луцкий: школ может не быть, дети могут не пойти на учёбу, для нас это дикость, но это реальность

​Грызлов: сейчас в России учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси, думаю, что это количество будет возрастать
01 сентября 2022 13:01

​Грызлов: сейчас в России учатся более 10 тысяч студентов из Беларуси, думаю, что это количество будет возрастать

Кухарев: мы должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно
01 сентября 2022 12:25

Кухарев: мы должны передавать новым поколениям, что школу надо любить, к школе надо относиться уважительно