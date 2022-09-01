Уже в 15 лет знал, что пойдёт в шахту. Почему горняки любят свою работу?

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Бригадир Дмитрий Чигир – потомственный горняк. Все мужчины в его семье работали в шахте. Потому уже в 15 лет твердо знал, какую профессию хочет освоить.

Дмитрий Чигир, бригадир лавы 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Я уже в 15 лет, закончив 9 классов школы, знал, что пойду работать в шахту. Это был 1996 год. Я поступал в техникум, наш солигорский горно-химический. Поступал на специальность, которая предусматривает работу в шахте. Отец работал в шахте, дяди работали в шахте на пенсии. Отец работал электрослесарем, дяди в лаве работали. Я уже знал, как это, что это. Интерес возрастал.

У шахтеров принято подводить итоги года накануне профессионального праздника. Этой бригаде есть чем похвалиться. Она поставила абсолютный рекорд в истории предприятия. За полгода – 1 миллион 200 тысяч тонн руды.