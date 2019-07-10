Эффективно решать проблемы в регионах Беларуси: график приёма граждан на 10 и 11 июля

До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах страны. Так, уже 11 июля жители Житковичского района смогут задать свои вопросы председателю Госкомитета по имуществу Андрею Гаеву. Граждан будет принимать и глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Новости Беларуси. Ускорить решение насущных проблем граждан на местах помогут руководители госорганов, а также представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четверг, 11 июля, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко посетит Шклoвский район, а министр юстиции Олег Слижeвский – Свислoчский. В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды запланирована встреча с профильным министром.

Глава государства держит работу с обращениями граждан на постоянном контроле. Личный контакт представителей власти с населением – одна из самых удобных и востребованных форм работы. Она позволяет не только решить проблемные вопросы, но и оценить эффективность вертикали на местах.