Уже 20 лет говорим о самом важном для всех белорусов. Телеканал СТВ отмечает юбилей

Новости Беларуси. Все начиналось с двух выпусков в неделю 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня, 19 октября, полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ исполняется 20 лет.