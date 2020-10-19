Уже 20 лет говорим о самом важном для всех белорусов. Телеканал СТВ отмечает юбилей

Новости Беларуси. Все начиналось с двух выпусков в неделю 15-минутных программ «СТВ 24 часа». Сегодня, 19 октября, полномасштабный телеканал с устойчивой аудиторией по всей стране и лидер в интернет-пространстве отмечает официальный юбилей основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СТВ исполняется 20 лет.
Команда профессионалов неизменно предоставляет зрителям разносторонний информационный продукт, серию увлекательных документальных и развлекательных проектов. Постоянно увеличивается собственный контент, а для эфира приобретаются самые нашумевшие кинопремьеры.
СТВ – первый канал в Беларуси, который перешел на цифровое вещание, сохраняет лидерство на медиарынке страны.