Увольнение за прогул и не по собственному желанию: за что вас могут уволить?

15 ноября 1932 года в СССР было утверждено постановление, согласно которому любого сотрудника можно уволить, если тот не явился на работу без уважительной причины – за прогул!

Поговорить о том, как и почему можно лишиться работы, об ответственности работников и работодателей мы решили с нашей сегодняшней гостьей. Встречайте, главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов Татьяна Россеник.

Татьяна Россеник, главный правовой инспектор труда Минского городского объединения профсоюзов:

Постановление народных комиссаров было в 1932 году в ноябре. А до этого, в 1922 году, опять же, в ноябре, был принят Кодекс законов о труде Российской Федерации (СССР тогда) и Кодекс Всесоюзных республик. И вот там как раз норма за прогулы звучала таким образом: «Неявка на работу трёх дней сряду либо более 6 дней в течении месяца квалифицировалась как прогул». Поэтому в 19323 году назрела необходимость это время как-то сократить.

972 год. В Кодексе законов о труде Республик прописывается: отсутствие на работе без уважительных причин более 3 часов в течении рабочего дня смены. Причём, заметьте, важный акцент: более трёх часов. Пример из судебной практики: режим рабочего времени у работников – с 8 утра до 13:00 (первая половина дня), с 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв, и работник с 14:00 до 17:00 отсутствует на работе. Мы его увольняем за прогул. Уважительную причину за отсутствие он не предоставил. Суд восстанавливает работника на работе. Была нарушена процедура: три часа – более трёх часов. Здесь разные «3 часа» чисто по формальному признаку.

Раз закон трактует «без уважительных причин», что же является уважительными причинами? Ни у кого не вызывает сомнения, что это – болезнь, конечно, подтверждённая документально. Листок нетрудоспособности. Но есть и другие причины. Уважительная причина: повестка в военкомат. Уважительная? Уважительная! Повестка в суд, прокуратуру, милицию… Донор. Сдал кровь. На следующий день он имеет право день отдыха. Законно. Наниматель не имеет права отказать. Поэтому, если работник не вышел на работу, прогулом это не будет являться.

Форс-мажорные ситуации. К примеру, у нас был ураган «Хавьер», который не дал работнику доехать до работы. Есть обстоятельства, которые действительно не могли позволить работнику добраться до работы вовремя. Если возникает характер спора, работник будет доказывать эти обстоятельства.

Пригород. Опоздала электричка. Работник приносит справку. Причина уважительная: он не мог этого предвидеть и предотвратить.

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