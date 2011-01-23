Увлечения современной молодежи: танцы с машиной, паркур, киберспорт, интеллектуальные игры и ди-джеинг

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У молодых людей сегодня на это нет времени. Утром учеба, в обед тренировки, а вечером, когда, казалось бы, часок-другой отдохнуть, общение по интересам. И тут выбор шире самых смелых мечтаний.

Это не прибор для снижения веса, но потеря лишних кило в таком ритме танца обеспечена точно. Синтез игры и спорта представляет собой новомодное увлечение. «Dance dance revolution», в сокращении ДДР – последнее слово в мире танца, когда живого партнера заменила машина.

Елена Мурина, участник белорусского сообщества любителей танцевальных игр:

ДДР для меня – это еще один повод повеселиться, отдохнуть, встретиться с друзьями, это еще и хороший вид спорта, потому что он помогает быть в тонусе.

Танцевальный прибор изобрели в Японии для тех, кто сидит дома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А теперь даже в Корее проводят международные чемпионаты. Попасть в ритм с первого раза не получается. А через полгода можно уже скакать за двоих.

Мирена Войцик, участник белорусского сообщества любителей танцевальных игр:

За полторы минуты вы достигаете частоты пульса от 80% до 90%. Это очень тяжело, у вас все болит. Но это того стоит.

Быстрые картинки способны замылить глаз, поэтому победителя выбирает машина. Секрет побед – это удобная обувь. Бывает, что звезды танцпола работают не только ногами, но и руками.

Мирена Войцик, участник белорусского сообщества любителей танцевальных игр:

Пока я не начала танцевать и прыгать на этом автомате, я даже не могла сдать беговой норматив по физкультуре, а сейчас я одна из первых.

Их количество разрастается с каждым кварталом. Люди, похожие на пауков – паркуристы.

Спортивное увлечение молодежи из бетонных кварталов появилось 20 лет назад, но у нас относительно недавно.

Сергей Климкович, паркурист:

В детстве всегда этим занимаешься, а потом уже понимаешь, что это называется паркур. Турники какие-то, хочется куда-то залезть, подтянуться.

Городские самураи живут в трех измерениях. Во время стремительных передвижений по городу они безобидно преодолевают любые препятствия: перепрыгивают через перила, балконы и даже головы прохожих.

В рядах паркуристов – спортсмены, повара и хирурги. Больше физической подготовки ценится вестибулярный аппарат. Прыжок с высоты четырех метров – уже экстремальный трюк.

Для тех, у кого умственная активность доминирует над физической, открыт компьютерный клуб, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А точнее, сотни таких заведений по всей стране. И в последнее время игроманией чаще болеют дома. Киберспортсмены по рукам и ногам связаны интернет-сетью.

Владимир Зитков, многократный чемпион Беларуси по компьютерным играм:

Общение, время постоянно проводим вместе, это помогает для того, чтобы на улицах не болтаться от нечего делать. Это как хобби. Для каждого свое.

Одно из самых массовых увлечений постоянно притягивает новых людей. Но только с каждым годом все старше. Не потому что растут, а потому что умнеют. Интеллектуальные игры хорошо развивают командный дух.

Сражаться с виртуальными террористами нашим компьютерщикам помогает прекрасная тактика. Благодаря ей о киберспорспортсменах из Беларуси узнали в разное время в Китае, Италии и Америке. Эти награды они привезли с почти Олимпийских всемирных компьютерных игр. И останавливаться на достигнутом не собираются.

Евгений Цвирко, многократный чемпион Беларуси по компьютерным играм:

Нам предоставляют возможность играть бесплатно, потому что команда показывает хорошие результаты.

В клубе по интересам мы нашли умниц-красавиц. Сразу шесть девушек играют в составе телевизионной команды «Что? Где? Когда?». Как правило, это скорее исключение из правил. В команду знатоков обычно приглашают только одну даму. Но всесторонние девушки пошли по другому пути, чтобы показать кто здесь самый умный.

Вера Артамонова, игрок:

Я блондинка и учусь на программиста. Немножко необычно, потому что редко встречаются девушки-программисты. Это нонсенс какой-то. Очень удобно. Говоришь и тебе что-нибудь списывают, если что-то не так.

В активе женской команды уже не одна победа. В прошлом году на зимних играх досталась большая хрустальная сова. Чтобы воспитать в себе интеллектуала, одних только справочников и энциклопедий недостаточно.

Анна Повышева, капитан:

У девочек больше на игру влияет эмоциональное состояние: с утра встала не стой ноги, плохо накрасилась, сломала каблук.

Ди-джей Энди Рок, или в простонародье Паша, – представитель хип-хоп культуры. Он скрейчит и стимулирует молодежь слушать и танцевать правильную музыку.

Извергать ритмы помогает вертушка и микшерный пульт. По совместительству ди-джей Энди Рок – звукорежиссер, а значит умеет манипулировать звуками.

Спустя семь лет упорных тренировок он носит звание лучшего скрей-ди-джей страны. Которое, конечно, обязывает.

Паша Степанцов, ди-джей:

Она вся палапанная, поцарапана. Была нарисована девушка, но от нее уже мало что осталось.

Заниматься ди-джеингом может себе позволить каждый, если, в свою очередь, позволяют средства. Такой проигрыватель, похожий на старый советский, сегодня стоит до 700 долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Их нужно два. А еще пульт за 600. И желание быть в центре внимания.

Но стать знаменитым и ярким можно куда проще. Благодаря сегодняшнему многообразию интересных и творческих увлечений.