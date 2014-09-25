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Новости по тегу #Паркур

Трейсеры - ловкость тела и «нет» препятствиям!
25 сентября 2014 09:31

Трейсеры - ловкость тела и «нет» препятствиям!

В Минске появятся площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром
17 июля 2013 08:14

В Минске появятся площадки для занятий уличной физкультурой и паркуром

22 мая 2012 18:33

Паркур-трюки. Видео

23 января 2011 18:58

Увлечения современной молодежи: танцы с машиной, паркур, киберспорт, интеллектуальные игры и ди-джеинг

11 января 2010 20:07

Девятиклассник сорвался с 16-этажки и погиб, отрабатывая элементы паркура