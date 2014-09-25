Новости по тегу #Паркур

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У молодых людей сегодня на это нет времени. Утром учеба, в обед тренировки, а вечером, когда, казалось бы, часок-другой отдохнуть, общение по интересам. И тут выбор шире самых смелых мечтаний.
Компания молодых людей бегала по карнизам 16-этажного жилого дома. Экстремальный вид спорта паркур – городской альпинизм – где архитектурные препятствия преодолеваются без страховки.
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