Увидеть видение не только Минска, но и всех областей: в столице начался республиканский педсовет

В первый день специалисты будут работать рамках тематических секций и круглых столов. Учителя обсудят подходы по повышению качества образования на всех ступенях: от детского сада до университета. Уже сейчас представители всех регионов Беларуси собираются в Минске.

Новости Беларуси. Общенациональный педагогический совет собирается в Минске. Около 1000 участников обсудят самые острые вопросы, стоящие перед системой образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Алесенко, заместитель начальника Центра профобразования Республиканского института профессионального образования: Конечно, любой педсовет, тем более республиканского масштаба, очень важен, так как мы здесь можем обменяться нашим опытом. Увидеть видение не только Минска, но и всех областей, посмотреть пути развития. Как видят все педагогические работники всю систему не только профобразования, но и систему образования в общем.

Михаил Куиш, директор Брестского государственного колледжа связи: Для нас, как для профессионального образования, это востребованность наших кадров, изучения рынка потребности кадров по профессиям. Соответственно, с развитием нашей экономики – открытие новых профессий.

Инна Губар, начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома:

Чего я жду от Республиканской педагогической конференции? Конечно же, новых идей и открытий, позитивного и продуктивного общения с коллегами.

Совет педагогов определит задачи на ближайший учебный год, заглянет и в далекую перспективу. Напоминаем, сейчас идет вопрос о переходе на обязательное всеобщее среднее образование. В стране развернута дискуссия о возможном изменении шкалы оценки знаний.