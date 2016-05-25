Утвержден логотип Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к важнейшему политическому событию года – Всебелорусскому народному собранию. Уже утвержден логотип народного вече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новейшей истории страны оно пройдет уже в пятый раз и, как всегда, станет уточнением курса на ближайшие пять лет.

Напомним, масштабная встреча, где соберутся 2,5 тысячи человек — представители всех ветвей власти, бизнеса, науки, культуры и других сфер, пройдет в Минске 22-23 июня.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В прошлой пятилетке можно отметить интенсивное жилищное строительство – мы ввели 26,5 миллионов квадратных метров жилья. Это позволило улучшить благосостояние и условия проживания наших граждан. Это широкомасштабное развитие системы здравоохранения, сферы образования. Действительно, есть результат. Но я уверен, что перед правительством, администрациями, перед гражданами будут поставлены новые задачи, более глобальные, более существенные, более конкретные, которые нам нужно вместе решать.