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Утвержден логотип Всебелорусского народного собрания

25 мая 2016 14:01
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к важнейшему политическому событию года – Всебелорусскому народному собранию. Уже утвержден логотип народного вече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В новейшей истории страны оно пройдет уже в пятый раз и, как всегда, станет уточнением курса на ближайшие пять лет.

Напомним, масштабная встреча, где соберутся 2,5 тысячи человек — представители всех ветвей власти, бизнеса, науки, культуры и других сфер, пройдет в Минске 22-23 июня.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В прошлой пятилетке можно отметить интенсивное жилищное строительство – мы ввели 26,5 миллионов квадратных метров жилья. Это позволило улучшить благосостояние и условия проживания наших граждан. Это широкомасштабное развитие системы здравоохранения, сферы образования. Действительно, есть результат. Но я уверен, что перед правительством, администрациями, перед гражданами будут поставлены новые задачи, более глобальные, более существенные, более конкретные, которые нам нужно вместе решать.

# общество # Всебелорусское народное собрание # Анатолий Калинин

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