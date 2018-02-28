Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи

Новости Беларуси. Трескучие морозы прибавили хлопот спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особую тревогу вызывают и участившиеся пожары. Только с начала года жертвами огня стали 138 человек. Сейчас одна из основных причин ЧП – неправильное использование печей. Жители частного сектора в стремлении согреться нередко перетапливают их. В эти морозные дни специальные комиссии стараются дойти до каждого дома.

В агрогородке Сидоровичи есть дома, где не сегодня-завтра могут зазвучать сирены пожарных расчетов. Спасатели первым делом заглядывают в гости к Станиславу Вашанову. Нарушения видны невооруженным глазом: на печи дрова, а дверца еле держится.

Антон Бельский, инспектор Могилевского РОЧС:

Здесь она прикреплена с помощью проволоки, которая не дает дверце плотно закрываться. Через эту щель могут вылетать искры и горячий дым. Ну и вокруг мы видим сквозные трещины есть.

В этот дом инспекторы МЧС приходят регулярно. Предупреждают, настоятельно рекомендуют... Хозяин вроде как прислушивается.

Станислав Вашанов, житель агрогородка Сидоровичи:

Мы, конечно, понимаем, что это дело может и к пожару привести. Но ничего страшного, всё это будет исправлено. В группе риска – люди, злоупотребляющие алкоголем и одинокие старики. К таким – самое пристальное внимание. Лидия Малахова всю жизнь пользуется печкой и правила пожарной безопасности знает безупречно. В сильные морозы протапливает печь рано утром и ближе к вечеру. Понемногу. Перегревать опасно. Единственный совет от спасателей – установить в доме автономный извещатель.

Лидия Малахова, житель агрогородка Сидоровичи:

Скажу детям. Дети приедут и поставят. Через неделю будет готов извещатель.

Пенсионеры, которым не приходится ждать помощи от родственников, могут рассчитывать на государство. Если нужны деньги на ремонт печки, одиноким старикам готовы помочь в центрах соцзащиты.

Елена Маркевич, специалист по социальной работе Могилевского районного центра социального обслуживания населения:

Мы по мере поступления заявлений, в котором указывают причину, мы оказываем материальную помощь. Она бывает из средств фонда соцзащиты, бывает адресная.

Вадим Врублевский, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:

Незначительно, но тем не менее гибель увеличилась в области. И все эти люди, как правило, все находились в состоянии алкогольного опьянения. Каждый третий пожар в Могилевской области происходит из-за неправильной эксплуатации печей. Одни сушат на них одежду, у вторых – трещины в дымоходе. С начала года в огне погибли 138 жителей страны.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В этом, теперь уже обугленном доме, проживал 59-летний мужчина. Работал водителем на скорой. Ночью соседи увидели огонь, но спасать хозяина дома было уже поздно. Точную причину пожара еще устанавливает следствие. Одна из версий – неисправность печи. Очаг возгорания как раз в том месте, где она находится.