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Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи

28 февраля 2018 13:07
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Новости Беларуси. Трескучие морозы прибавили хлопот спасателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особую тревогу вызывают и участившиеся пожары. Только с начала года жертвами огня стали 138 человек.

Сейчас одна из основных причин ЧП – неправильное использование печей. Жители частного сектора в стремлении согреться нередко перетапливают их. В эти морозные дни специальные комиссии стараются дойти до каждого дома.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-1

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-3

В агрогородке Сидоровичи есть дома, где не сегодня-завтра могут зазвучать сирены пожарных расчетов. Спасатели первым делом заглядывают в гости к Станиславу Вашанову. Нарушения видны невооруженным глазом: на печи дрова, а дверца еле держится.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-6

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-8

Антон Бельский, инспектор Могилевского РОЧС:
Здесь она прикреплена с помощью проволоки, которая не дает дверце плотно закрываться. Через эту щель могут вылетать искры и горячий дым. Ну и вокруг мы видим сквозные трещины есть.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-11

В этот дом инспекторы МЧС приходят регулярно. Предупреждают, настоятельно рекомендуют... Хозяин вроде как прислушивается.  

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-14

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-16

Станислав Вашанов, житель агрогородка Сидоровичи:
Мы, конечно, понимаем, что это дело может и к пожару привести. Но ничего страшного, всё это будет исправлено.  

В группе риска – люди, злоупотребляющие алкоголем и одинокие старики. К таким – самое пристальное внимание.    

Лидия Малахова всю жизнь пользуется печкой и правила пожарной безопасности знает безупречно.  В сильные морозы протапливает печь рано утром и ближе к вечеру. Понемногу. Перегревать опасно. Единственный совет от спасателей – установить в доме автономный извещатель.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-19

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-21

Лидия Малахова, житель агрогородка Сидоровичи:
Скажу детям. Дети приедут и поставят. Через неделю будет готов извещатель.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-24

Пенсионеры, которым не приходится ждать помощи от родственников, могут рассчитывать на государство. Если нужны деньги на ремонт печки, одиноким старикам готовы помочь в центрах соцзащиты.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-27

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-29

Елена Маркевич, специалист по социальной работе Могилевского районного центра социального обслуживания населения:
Мы по мере поступления заявлений, в котором указывают причину, мы оказываем материальную помощь. Она бывает из средств фонда соцзащиты, бывает адресная.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-32

Вадим Врублевский, официальный представитель Могилевского областного управления МЧС:
Незначительно, но тем не менее гибель увеличилась в области. И все эти люди, как правило, все находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Каждый третий пожар в Могилевской области происходит из-за неправильной эксплуатации печей. Одни сушат на них одежду, у вторых – трещины в дымоходе. С начала года в огне погибли 138 жителей страны.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-35

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-37

Юрий Прокопенко, СТВ: 
В этом, теперь уже обугленном доме, проживал 59-летний мужчина. Работал водителем на скорой. Ночью соседи увидели огонь, но спасать хозяина дома было уже поздно. Точную причину пожара еще устанавливает следствие. Одна из версий – неисправность печи. Очаг возгорания как раз в том месте, где она находится.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-40

Расслабляться спасателям некогда – морозы крепчают.  А значит, жители частного сектора будут также усердно пытаться согреться.

Установить пожарный извещатель и проверить исправность печи. МЧС инструктирует, как избежать пожара при протопке печи-43

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Юрий Прокопенко # Елена Маркевич

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