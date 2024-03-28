Успеть до 9 Мая! На каком этапе реконструкция дорог после зимы в Гродненской области?
Найти решение дорожного вопроса. В Беларуси продолжают после зимы приводить в порядок транспортные артерии. Поручение Президента – успеть до 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гродненском регионе работа кипит в прямом смысле слова: идет укладка горячего асфальта. Как только весенние температуры стали подходящими, возобновили работу асфальтобетонные заводы. Смесь используют, как для текущего ремонта, так и для возведения новых полотен.
Галина Буро провела этот день вместе с дорожными службами.
Ровный слой с соблюдением толщины и ширины под зорким глазом начальника участка Ивана Пивоварчика. Первые минуты укладки – самые ценные в вопросе качества покрытия. Потому за параметрами процесса следит и с помощью аппаратуры. Как дорожник со стажем – все же 25 лет в отрасли – привык свою работу измерять не в километрах, а тоннах асфальтобетона.
Галина Буро, корреспондент:
Вы идете за асфальтоукладчиком, что вы здесь делаете?
Иван Пивоварчик, начальник участка ДЭУ-55 предприятия «Гродноавтодор»:
Мы смотрим за уклонами укладки асфальтобетонной смеси. На данный момент укладчик идет на автомате, уклон составляет 25 промилле.
– Это что значит, что за уклон вы смотрите?
– Уклон, чтобы на проезжей части не было воды.
– И сколько вам километров так надо пройти?
– Вы имеете в виду за день?
– За день.
– За день мы по тоннажу только, километры мы не пройдем. По 400 тонн примерно кладем в день.
На этой дороге республиканского значения (Лида – Геранены – граница с Литвой) новые полотна асфальта укладывают на трех участках, на них после зимы вскрылись дефекты. Старый слой снят, новый уже закатывают, а заодно обкатывают новую технику. Приобрели к сезону. Поручение Президента едино для страны – дороги общего пользования привести в надлежащее состояние к 9 Мая.
Александр Радченко, главный инженер ДЭУ-55 предприятия «Гродноавтодор»:
На данный момент уложено 1 810 тонн асфальтобетонного покрытия. Необходимо уложить 2 340. В принципе, работа на данном участке заканчивается, в дальнейшем будем переходить от этой дороги на другие текущие ремонты – дальше у нас здесь еще два участка.
На этом участке, а это три района: Лидский, Вороновский, Ивьевский – уже уложено больше 3 000 тонн асфальтобетона. Параллельно текущему ремонту, ведут ямочный, капитальный и возведение новых дорог.
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