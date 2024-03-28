Успеть до 9 Мая! На каком этапе реконструкция дорог после зимы в Гродненской области?

Найти решение дорожного вопроса. В Беларуси продолжают после зимы приводить в порядок транспортные артерии. Поручение Президента – успеть до 9 Мая, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гродненском регионе работа кипит в прямом смысле слова: идет укладка горячего асфальта. Как только весенние температуры стали подходящими, возобновили работу асфальтобетонные заводы. Смесь используют, как для текущего ремонта, так и для возведения новых полотен. Галина Буро провела этот день вместе с дорожными службами.

Ровный слой с соблюдением толщины и ширины под зорким глазом начальника участка Ивана Пивоварчика. Первые минуты укладки – самые ценные в вопросе качества покрытия. Потому за параметрами процесса следит и с помощью аппаратуры. Как дорожник со стажем – все же 25 лет в отрасли – привык свою работу измерять не в километрах, а тоннах асфальтобетона.

Галина Буро, корреспондент:

Вы идете за асфальтоукладчиком, что вы здесь делаете? Иван Пивоварчик, начальник участка ДЭУ-55 предприятия «Гродноавтодор»:

Мы смотрим за уклонами укладки асфальтобетонной смеси. На данный момент укладчик идет на автомате, уклон составляет 25 промилле.

– Это что значит, что за уклон вы смотрите?

– Уклон, чтобы на проезжей части не было воды.

– И сколько вам километров так надо пройти?

– Вы имеете в виду за день?

– За день.

– За день мы по тоннажу только, километры мы не пройдем. По 400 тонн примерно кладем в день.

На этой дороге республиканского значения (Лида – Геранены – граница с Литвой) новые полотна асфальта укладывают на трех участках, на них после зимы вскрылись дефекты. Старый слой снят, новый уже закатывают, а заодно обкатывают новую технику. Приобрели к сезону. Поручение Президента едино для страны – дороги общего пользования привести в надлежащее состояние к 9 Мая.