Что делать, если парикмахерская испортила волосы?

На вопросы ведущей отвечает начальник отдела управления бытового обслуживания Мингорисполкома Татьяна Ермачкова.

Татьяна Ермачкова:

Если парикмахерская повредила волосы, как это случилось с девушкой в сюжете (после покраски волосы оказались спутанными, безжизненными и сожженными, что грозит хозяйке волос облысением), то волосы можно вылечить, восстановить. Парикмахерская, специалисты которой допустили такую ошибку, обязаны провести курс лечения. Если же девушка больше не желает обслуживаться в данной парикмахерской, то она может провести лечение волос в другой парикмахерской и предоставить в виновную парикмахерскую копии чеков, и она обязана будет оплатить указанную там сумму.

Татьяна Ермачкова, начальник отдела управления бытового обслуживания, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с бытовым обслуживанием населения, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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