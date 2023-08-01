Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе

Новости Беларуси. Оперативно-координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе. В его состав вошли представители всех сфер, которые задействованы в процессе: от министерств до СМИ. Они будут обеспечивать связь с местами проведения соревнований, чтобы быстро решать все возможные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же Беларусь полностью готова к спортивным мероприятиям. На всех объектах обеспечили высокий стандарт проведения соревнований – на уровне не ниже Олимпийских игр. Первые зарубежные делегации в нашу страну уже прибыли. Ожидают почти 2 200 спортсменов из 23 стран мира. Безопасность гостей и зрителей в период проведения Игр обеспечат оперативно-ситуационные штабы и наряды милиции. Они будут дежурить круглосуточно.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

У нас 9 стран СНГ. Игры СНГ, мы впервые приняли решение с нашими коллегами, сделали открытыми. Еще 14 государств, которые направляют по отдельным видам спорта свои соответствующие команды, своих спортсменов для того, чтобы обеспечить состязательность в этом процессе.

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:

Это хорошая возможность поближе познакомиться с нашей удивительной страной, глубже узнать ее природный, туристический, культурный потенциал. И рассчитываем на то, что журналисты такой возможностью воспользуются.