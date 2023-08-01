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Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе

01 августа 2023 13:03
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Новости Беларуси. Оперативно-координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе. В его состав вошли представители всех сфер, которые задействованы в процессе: от министерств до СМИ. Они будут обеспечивать связь с местами проведения соревнований, чтобы быстро решать все возможные проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе-1

В целом же Беларусь полностью готова к спортивным мероприятиям. На всех объектах обеспечили высокий стандарт проведения соревнований – на уровне не ниже Олимпийских игр. Первые зарубежные делегации в нашу страну уже прибыли. Ожидают почти 2 200 спортсменов из 23 стран мира. Безопасность гостей и зрителей в период проведения Игр обеспечат оперативно-ситуационные штабы и наряды милиции. Они будут дежурить круглосуточно.

Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас 9 стран СНГ. Игры СНГ, мы впервые приняли решение с нашими коллегами, сделали открытыми. Еще 14 государств, которые направляют по отдельным видам спорта свои соответствующие команды, своих спортсменов для того, чтобы обеспечить состязательность в этом процессе.

Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе-7

Андрей Кунцевич, первый заместитель министра информации Беларуси:
Это хорошая возможность поближе познакомиться с нашей удивительной страной, глубже узнать ее природный, туристический, культурный потенциал. И рассчитываем на то, что журналисты такой возможностью воспользуются.

Уровень – не ниже Олимпийских. Координационный центр II Игр стран СНГ приступил к работе-10

II Игры стран СНГ будут широко освещать в СМИ. Аккредитовано порядка тысячи журналистов из Беларуси и других стран. Среди них – Финляндия и Великобритания.

# Игры стран СНГ # общество # Игорь Петришенко # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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