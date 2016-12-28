Уроки жизни за 15 лет на право передачи: юбилей «Добро пожаловаться»

Пятнадцать! В нумерологии смысл этого числа – это энергия, направленная в творчество или войну. 22 декабря исполняется ровно 15 лет, как посредством телевизионного творчества, программа «Добро пожаловаться» вступила в войну с хамами, дураками и жуликами. Далекий 2001 год. Попробуем вернуться в него и вспомнить всё...



Итак, 15 лет назад весной в Тихом океане была затоплена космическая станция «Мир» и арестован Слободан Милошевич, летом житель Китая продал около 400 тысяч фальшивых таблеток «Виагры», а Диего Марадона попрощался с футболом, 11 сентября мир ужаснулся – два самолета врезаются в башни-близнецы Всемирного торгового центра. И в конце года в Беларуси тендер выиграл третий серьёзный оператор сотовой связи. «Местами телефонной связи» – долгое время злословили остряки.

На фоне этой череды таких разношёрстных событий рождение программы «Добро пожаловаться» прошло совсем незаметно. И посыпались жалобы, как из рога изобилия. Ищущие справедливости и возмездия граждане звонили, писали письма, приходили и присылали свои сообщения на пейджер. Вспомним доброй памятью почивший в бозе номер 233-0000 абонент СТВ. «Горячая линия», в том виде, который сегодня знают почти все, на телеканале появится спустя пять лет, в 2006 году. И сегодня у нее тоже свой юбилей – 10 лет! За этот срок операторы выслушали порядка 75 000 обращений. Если провести сравнительный анализ жалоб начала «Добро пожаловаться» и спустя 15 лет, то практически ничего не изменилось.



Первое место в списке народной ненависти занимают коммунальщики. Последние, по-прежнему, живут по принципу: «Пока гром не грянет...» Второе позорное место и тогда, и сейчас по праву принадлежит отечественной торговле и сфере услуг.

Действующих под девизом: «Хорошее отношение к покупателю заканчивается вместе с его деньгами». К сожалению, не только продавцы у нас теряют чувство меры, но и работодатели, которые умело и часто заводили трудовые отношения в тупик и, в нашем случае, на третье место. Четвертыми и пятыми в рейтинге идут рука об руку врачи и алиментщики. И, если эскулапы уповают на Всевышнего, то так называемые папаши на повязку Фемиды. Что меняется со временем, так это изощрённость и изворотливость жуликов. Остап Бендер сегодня нервно курил бы в сторонке, глядя на современных махинаторов, которые не боятся ни суда, ни чёрта. Но удивительно не то, что проблемы цикличны и однообразны. Странным образом, очень медленно меняется сознание людей. Своими примерами мы изо дня в день опровергаем истину, что опыт приходит с годами. Увы, вынужден публично заявить, что часто годы приходят одни. Да, мир, по-прежнему, усеян граблями! 15 лет мы предупреждаем об этом. Наши люди, даже зная, что они – многоразовые, наступают на них. Уже, похоже, из любопытства. А потом, схватившись за ушибленное место, покряхтывая, говорят: «А может так и надо?!» Небольшой расчет: если бы все герои программы за 15 лет одновременно наступили на грабли, то звук от удара по силе равнялся бы раскату грома.



Ширится и растет армия героев «Добро пожаловаться». За 741 выпуск свои жалобы выплеснули почти 3 000 человек.

Если бы они однажды собрались провести съезд жертв произвола, то им понадобились бы трибуны столичного Дворца спорта. Если к героям программы добавить тех, кто довёл их до такой жизни, а также юристов и экспертов, то цифра вырастает в пять раз. И это – несомненный аншлаг в «Минск Арене». Если все, кто принимал участие в программе, возьмутся за руки и станут в шеренгу, то она растянется от Главпочтамта до Уручья, то есть, на весь 15-километровый проспект Независимости. И независимо от того, какую роль играл тот или иной человек в программе «Добро пожаловаться», мы должны всем – и правым и виноватым, сказать спасибо. За уроки жизни, в которых они все стали наглядным пособием для нас.



Я бы хотел выразить огромную благодарность руководству телеканала, которое всегда давало «зеленый свет» программе. Не всегда удобной и порой спорной, в которой цена каждого слова может стоить очень дорого. В том числе, и репутации телеканала. Конечно, огромное спасибо всем тем, кто все эти годы стоял, а точнее, работал рядом со мной и вместе со мной. Это корреспонденты, телеоператоры, видеоинженеры, водители, юристы, эксперты.

На мой взгляд, мы делали одно полезное и доброе дело. И эти 15 лет прожили в эфире не зря.