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Управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска — о том, как в столице построена работа с обращениями граждан

27 февраля 2016 13:28
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город». Живя в нем, мы решаем множество повседневных задач и проблем. А что делать, если мы не можем с ними справиться самостоятельно? Тогда нам необходима помощь. В этом выпуске поговорим о том, как в столице построена работа с обращениями граждан, кто на том конце провода или по ту сторону монитора вникает в суть нашего вопроса, что происходит дальше. Насколько эффективна эта форма общения? И что делается руководством города районных администраций для того, чтобы в их диалоге с людьми не было посредников?

Работа с обращениями граждан: как она построена в Минске, мы решили узнать на примере одного из крупнейших районов города. Для этого мы встретилась с управляющим делами администрации Фрунзенского района Еленой Филипович. 

# общество # Местная власть # Еленой Филипович

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