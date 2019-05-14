«Упаковки печенья, из которых можно самостоятельно изготовить сувениры». Что увезут с собой туристы на память о II Европейских играх

Белорусские производители и мастера постарались, чтобы память о II Европейских играх осталась надолго! Около сотни оригинальных сувениров и сладких сюрпризов приготовили для минчан и гостей Беларуси.

А ажиотаж не заставил себя ждать. Одеваются в фирменные футболки семьями и забирают Лесика с собой.

Евгения Трибуть, продавец сувениров : Вот, посмотрите, какой красивый Лесик, он настоящий белорус. У него лён, вышиванка.

Алла Кунцевич, продавец 6-го разряда: Пользуется спросом вот такой брелок, очень симпатичный. Также детям очень нравятся рюкзаки.

На вершине хит-парада, конечно, магниты. Туристы уже сметают с прилавков «рыжих спортсменов», чтобы пополнить свою коллекцию на холодильнике.

Алина Цурикова, менеджер лицензионной программы II Европейских игр: На сувенирах используются все наши стилистические решения символики II Европейских игр. Производители сами проявляют инициативу. Например, сделали интересные упаковки печенья, из которых можно самостоятельно изготовить для себя сувениры.

Тереса Костюкевич, начальник отдела маркетинга и сбыта: Кто-то кружки собирает, кто-то тарелки, кто-то статуэтки, поэтому я думаю, что каждому туристу будет интересно привезти с собой частичку нашей Беларуси, нашей тёплой, солнечной Беларуси.

Евгения Трибуть: Мы получили 20 видов магнитов деревянных. 4 вида металлических. Они очень красивые, защищены голограммой.

Уникальный дизайн уже оценили по достоинству.

Мультиспортивный форум преобразил и почту. На марках появились атлеты, на конвертах и карточках распустилось дерево жизни.

Максим Лунев, минчанин, филателист: С нетерпением ждал, когда смогу приобрести их в свою коллекцию. Также эти марки – отличная возможность для посткроссеров, чтобы на весь мир рассказать о том, что II Европейские игры проходят у нас .

Елена Свилович, начальник отдела распространения маркированной и немаркированной продукции издательского центра РУП «Белпочта»:

С 21 по 30 июня в здании минского почтамта будет проходить специальное гашение.

А пока работа на предприятиях кипит, чтобы никто не остался без сувениров. Белорусское качество и доступная цена привлекают иностранцев!

Алла Кунцевич:

Приехала женщина, говорит: «Мне нужна помощь, я буду у вас покупать сразу много». Купила сразу большую дорожную сумку , несколько полотенец, сувениры, майки.