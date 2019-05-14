«Упаковки печенья, из которых можно самостоятельно изготовить сувениры». Что увезут с собой туристы на память о II Европейских играх

Белорусские производители и мастера постарались, чтобы память о II Европейских играх осталась надолго! Около сотни оригинальных сувениров и сладких сюрпризов приготовили для минчан и гостей Беларуси.
Белорусские производители и мастера постарались, чтобы память о II Европейских играх осталась надолго! Около сотни оригинальных сувениров и сладких сюрпризов приготовили для минчан и гостей Беларуси.
А ажиотаж не заставил себя ждать. Одеваются в фирменные футболки семьями и забирают Лесика с собой.
Евгения Трибуть, продавец сувениров:
Вот, посмотрите, какой красивый Лесик, он настоящий белорус. У него лён, вышиванка.
Алла Кунцевич, продавец 6-го разряда:
Пользуется спросом вот такой брелок, очень симпатичный. Также детям очень нравятся рюкзаки.
Алина Цурикова, менеджер лицензионной программы II Европейских игр:
На сувенирах используются все наши стилистические решения символики II Европейских игр. Производители сами проявляют инициативу. Например, сделали интересные упаковки печенья, из которых можно самостоятельно изготовить для себя сувениры.
На вершине хит-парада, конечно, магниты. Туристы уже сметают с прилавков «рыжих спортсменов», чтобы пополнить свою коллекцию на холодильнике.
Евгения Трибуть:
Мы получили 20 видов магнитов деревянных. 4 вида металлических. Они очень красивые, защищены голограммой.
Тереса Костюкевич, начальник отдела маркетинга и сбыта:
Кто-то кружки собирает, кто-то тарелки, кто-то статуэтки, поэтому я думаю, что каждому туристу будет интересно привезти с собой частичку нашей Беларуси, нашей тёплой, солнечной Беларуси.
Мультиспортивный форум преобразил и почту. На марках появились атлеты, на конвертах и карточках распустилось дерево жизни.
Уникальный дизайн уже оценили по достоинству.
Максим Лунев, минчанин, филателист:
С нетерпением ждал, когда смогу приобрести их в свою коллекцию. Также эти марки – отличная возможность для посткроссеров, чтобы на весь мир рассказать о том, что II Европейские игры проходят у нас.
Елена Свилович, начальник отдела распространения маркированной и немаркированной продукции издательского центра РУП «Белпочта»:
С 21 по 30 июня в здании минского почтамта будет проходить специальное гашение.
А пока работа на предприятиях кипит, чтобы никто не остался без сувениров. Белорусское качество и доступная цена привлекают иностранцев!
Алла Кунцевич:
Приехала женщина, говорит: «Мне нужна помощь, я буду у вас покупать сразу много». Купила сразу большую дорожную сумку , несколько полотенец, сувениры, майки.
Тереса Костюкевич:
Районные центры очень много заказывают и из дьюти-фри. Я уже знаю некоторых, кто в Германии пьют чай из наших кружек
Так что ностальгировать о II Европейских играх будем долго и с улыбкой.