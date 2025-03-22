Университет гражданской защиты МЧС попал в топ мирового рейтинга среди вузов пожарно-спасательного профиля стран СНГ, рассказали в программе «Новое утро» на СТВ.
Университет гражданской защиты МЧС попал в топ мирового рейтинга среди вузов пожарно-спасательного профиля стран СНГ, рассказали в программе «Новое утро» на СТВ.
Белорусские огнеборцы не только доблестно выполняют свой профессиональный долг, но и успешно покоряют мир искусства. Занимают лидирующие позиции в творческих состязаниях.
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