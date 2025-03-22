Университет гражданской защиты МЧС попал в топ мирового рейтинга

В мемориальном комплексе «Ола» почтили память безвинных жертв войны

В 1944 году здесь фашисты уничтожили в 12 раз больше людей, чем в Хатыни. Карательный отряд окружил маленькую деревню Ола. Тогда погибли 1 758 мирных жителей, в том числе 950 детей