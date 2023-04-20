Уникальные работы из бересты. Посмотрите, какие шедевры создают в Кричеве
Какой сувенир вы хотели бы подарить маме, сестре, бабушке? Вы можете придумать свою роспись какую-то интересную из бересты.
Ароматное искусство. Картины на бересте, наряду с соломкой и керамикой – золотой бренд Беларуси. В Кричеве наследие предков сохраняют и приумножают. На бело-рыжих полотнах согревают избушки и пролетают аисты. Все с душой малой Родины. Издавна березовую кору использовали в доме. Она многофункциональна и многогранна.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Помимо известной посуды из бересты, которая хорошо сохраняет продукты, как еще ее предки использовали?
Наталья Ковалева, заведующий отделом по основной деятельности Кричевского районного центра дополнительного образования детей и молодежи «Кречут»:
В старые времена некоторые люди даже использовали берестяные стелечки. Можно было надеть, нога не промокала, сохранялось тепло, и от грибка. Детям хорошо было делать игрушки различные, особенно маленьким, делали погремушки, чтобы отпугивать злых духов, и это способствовало хорошему сну. Мягкий, податливый материал, он приятный на ощупь, успокаивает нервную систему.
Наталья Александровна, как фея – учит находить в лесных дарах красоту. Новое поколение с радостью приходит на кружок «Живая береста». Вместе заготавливают кору, разглаживают под прессом, прослаивают, чтобы воплотить идеи в аппликациях. Готовая палитра. От белоснежного до розового и фиолетового. Материал сам подсказывает сюжеты. Каждая работа – эксклюзив. Природа неповторима.
Наталья Ковалева:
Допустим, они захотели птичку, прорежут каждое крылышко, у нас начинает все оживать. От этого и наше название «Живая береста». Мы можем сделать 3D-эффект.
Ангелина Тимошенко, учащаяся объединения по интересам «Живая береста»:
Его зовут Зязюля, он живет в лесу. Мы с ним ездили на выставку «Лед. Цветы. Фантазия». Мне нравятся белорусские мифы, мне захотелось сделать этого героя. Благодаря бересте он получился более реалистичным.
Берестяные шедевры вызывают восторг на фестивалях и получают высокую оценку на конкурсах. Иностранцев поражает ювелирная техника, оттого сувениры нарасхват. Да и храниться они могут вечно. Вспомните берестяные грамоты. Лапти, подковы, венички – все обереги на удачу и благополучие. В них лучик света и гармония.
Анастасия Макеева:
Настоящий гардероб от кутюр?
Наталья Ковалева:
Да, это наша фитомода. Мы можем использовать, как украшения и браслетики делаются, и веночки. И на мероприятиях, и гостей встречать можем. Нам бы очень хотелось, чтобы о Кричиве и Кричевском районе знали побольше. Мы бы хотели воплотить свой высший уровень, объемные работы, как шкатулки, скульптуры.
Традиции – это всегда тепло и красиво.