Уникальные работы из бересты. Посмотрите, какие шедевры создают в Кричеве

Какой сувенир вы хотели бы подарить маме, сестре, бабушке? Вы можете придумать свою роспись какую-то интересную из бересты. Ароматное искусство. Картины на бересте, наряду с соломкой и керамикой – золотой бренд Беларуси. В Кричеве наследие предков сохраняют и приумножают. На бело-рыжих полотнах согревают избушки и пролетают аисты. Все с душой малой Родины. Издавна березовую кору использовали в доме. Она многофункциональна и многогранна.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Помимо известной посуды из бересты, которая хорошо сохраняет продукты, как еще ее предки использовали?

Наталья Ковалева, заведующий отделом по основной деятельности Кричевского районного центра дополнительного образования детей и молодежи «Кречут»:

В старые времена некоторые люди даже использовали берестяные стелечки. Можно было надеть, нога не промокала, сохранялось тепло, и от грибка. Детям хорошо было делать игрушки различные, особенно маленьким, делали погремушки, чтобы отпугивать злых духов, и это способствовало хорошему сну. Мягкий, податливый материал, он приятный на ощупь, успокаивает нервную систему.

Наталья Александровна, как фея – учит находить в лесных дарах красоту. Новое поколение с радостью приходит на кружок «Живая береста». Вместе заготавливают кору, разглаживают под прессом, прослаивают, чтобы воплотить идеи в аппликациях. Готовая палитра. От белоснежного до розового и фиолетового. Материал сам подсказывает сюжеты. Каждая работа – эксклюзив. Природа неповторима. Наталья Ковалева:

Допустим, они захотели птичку, прорежут каждое крылышко, у нас начинает все оживать. От этого и наше название «Живая береста». Мы можем сделать 3D-эффект.