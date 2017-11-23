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Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно

23 ноября 2017 19:17
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Новости Беларуси. Врачи «РНПЦ детской хирургии» успешно провели первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее дети с нарушением сердечного ритма оперировались лишь в подростковом возрасте, что оставляло меньше шансов на полноценную жизнь. Изменить ситуацию стало возможным благодаря современному оборудованию.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-1

Катя Приходько:
Да, да, нам будет операция.

У маленькой Кати на сегодня большие планы.

Еще бы! Такое новое слово «операция» избавит ее от привычки пить таблетки. На них ребенок с полутора лет из-за синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта – особой формы тахикардии.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-4

Сергей Приходько:
Пережить пришлось все, и реанимацию. Сначала диагноз был скрытый. Долго лечились. Мы всегда думали об этом.

Всегда ждали, что когда-то этот момент наступит.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-7

Дмитрий Боярович, СТВ:
Сейчас за моей спиной проходит первая в Беларуси операция по лечению аритмии сердца у маленького ребенка. На операционном столе 5-летняя девочка. Буквально через несколько часов после окончания операции она проснется абсолютно здоровой.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-10

Операция, длящаяся от двух до пяти часов, малоинвазивная, то есть с минимальным вмешательством в тело – через маленький разрез на бедре. Ее проводит бригада из 11 человек. В полость сердца ставят специальные электроды, которые радиочастотой уничтожают лишние – то есть больные – проводящие пути (именно они вызывают аритмию).

Причем это лечение радикальное, раз и навсегда.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-13

Сергей Термосесов, кардиохирург (Россия):
Раньше, на заре хирургической аритмологии, эти операции делались открытым способом: в условиях искусственного кровообращения, с высокими рисками осложнений и летальностью. Сейчас это малоинвазивная операция, которая очень легко переносится пациентом. В принципе, через пару дней он может быть выписан из клиники.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-16

Все это стало возможным благодаря новейшему оборудованию. Электрофизиологическая станция стоимостью 300 тысяч долларов появилась в РНПЦ недавно. Ее закупили и доставили по специальной программе из России.

С таким аппаратом нагрузки на сердце ребенка во время операции безопасны.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-19

Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:
Основная наша задача в этой деятельности направлена на то, чтобы возраст пациентов был меньше, чтобы мы могли гораздо раньше выполнить эту операцию. Излечить детей от проблемы и обеспечить им нормальную жизнь уже к школе. После таких операций дети являются полноценными гражданами нашего общества.

Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно-22

В Беларуси у 5000 детей сердце бьется с нарушениями ритма.

Десятая часть из них нуждается в хирургическом лечении. Новое оборудование позволит сократить эту цифру. На базе центра планируют проводить 80 подобных операций в год.

# общество # Фотофакт # Операции на сердце # Константин Дроздовский # Дмитрий Боярович # Сергей Приходько # Катя Приходько # Сергей Термосесов

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