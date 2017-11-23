Уникальные кадры: первая в Беларуси операция по лечению аритмии у 5-летней девочки прошла успешно

Новости Беларуси. Врачи «РНПЦ детской хирургии» успешно провели первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее дети с нарушением сердечного ритма оперировались лишь в подростковом возрасте, что оставляло меньше шансов на полноценную жизнь. Изменить ситуацию стало возможным благодаря современному оборудованию.

Катя Приходько:

Да, да, нам будет операция. У маленькой Кати на сегодня большие планы. Еще бы! Такое новое слово «операция» избавит ее от привычки пить таблетки. На них ребенок с полутора лет из-за синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта – особой формы тахикардии.

Сергей Приходько:

Пережить пришлось все, и реанимацию. Сначала диагноз был скрытый. Долго лечились. Мы всегда думали об этом. Всегда ждали, что когда-то этот момент наступит.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сейчас за моей спиной проходит первая в Беларуси операция по лечению аритмии сердца у маленького ребенка. На операционном столе 5-летняя девочка. Буквально через несколько часов после окончания операции она проснется абсолютно здоровой.

Операция, длящаяся от двух до пяти часов, малоинвазивная, то есть с минимальным вмешательством в тело – через маленький разрез на бедре. Ее проводит бригада из 11 человек. В полость сердца ставят специальные электроды, которые радиочастотой уничтожают лишние – то есть больные – проводящие пути (именно они вызывают аритмию). Причем это лечение радикальное, раз и навсегда.

Сергей Термосесов, кардиохирург (Россия):

Раньше, на заре хирургической аритмологии, эти операции делались открытым способом: в условиях искусственного кровообращения, с высокими рисками осложнений и летальностью. Сейчас это малоинвазивная операция, которая очень легко переносится пациентом. В принципе, через пару дней он может быть выписан из клиники.

Все это стало возможным благодаря новейшему оборудованию. Электрофизиологическая станция стоимостью 300 тысяч долларов появилась в РНПЦ недавно. Ее закупили и доставили по специальной программе из России. С таким аппаратом нагрузки на сердце ребенка во время операции безопасны.

Константин Дроздовский, директор ГУ «РНПЦ детской хирургии»:

Основная наша задача в этой деятельности направлена на то, чтобы возраст пациентов был меньше, чтобы мы могли гораздо раньше выполнить эту операцию. Излечить детей от проблемы и обеспечить им нормальную жизнь уже к школе. После таких операций дети являются полноценными гражданами нашего общества.