Уникальную технологию пчеловодства сохранили на Полесье

Новости Беларуси. Мёд – по традициям предков. На белорусском Полесье сохранили уникальную технологию пчеловодства.
Бортничеством сегодня занимаются единицы.
Раньше пчелиные семьи селили на высоте, чтобы защитить их от медведей. Теперь борти на деревьях – скорее дань уважения традиции.
В этой коллекции есть колоды, которым по 200 лет.
Михаил Потапчук, бортник:
Зимой вот такую колоду закатывают в дом. Возле печки горит лучина. И этим сверлом таким большим сверлит, пешня выдавливает. И за зиму он такую колоду делает.
Дикий мёд славится своими целебными качествами. Добытый по старинным технологиям вряд ли можно встретить в продаже.
Отличается он своим составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как правило, в нём более низкое количество сахара, поэтому его можно употреблять диабетикам.