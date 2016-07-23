Уникальную технологию пчеловодства сохранили на Полесье

Новости Беларуси. Мёд – по традициям предков. На белорусском Полесье сохранили уникальную технологию пчеловодства.

Бортничеством сегодня занимаются единицы.

Раньше пчелиные семьи селили на высоте, чтобы защитить их от медведей. Теперь борти на деревьях – скорее дань уважения традиции.

В этой коллекции есть колоды, которым по 200 лет.

Михаил Потапчук, бортник:

Зимой вот такую колоду закатывают в дом. Возле печки горит лучина. И этим сверлом таким большим сверлит, пешня выдавливает. И за зиму он такую колоду делает.

Дикий мёд славится своими целебными качествами. Добытый по старинным технологиям вряд ли можно встретить в продаже.

Отличается он своим составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, в нём более низкое количество сахара, поэтому его можно употреблять диабетикам.