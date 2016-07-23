Прямой эфир

Уникальную технологию пчеловодства сохранили на Полесье

23 июля 2016 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мёд – по традициям предков. На белорусском Полесье сохранили уникальную технологию пчеловодства.

Бортничеством сегодня занимаются единицы.

Раньше пчелиные семьи селили на высоте, чтобы защитить их от медведей. Теперь борти на деревьях – скорее дань уважения традиции.

В этой коллекции есть колоды, которым по 200 лет.

Михаил Потапчук, бортник:
Зимой вот такую колоду закатывают в дом. Возле печки горит лучина. И этим сверлом таким большим сверлит, пешня выдавливает. И за зиму он такую колоду делает.

Дикий мёд славится своими целебными качествами. Добытый по старинным технологиям вряд ли можно встретить в продаже. 

Отличается он своим составом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, в нём более низкое количество сахара, поэтому его можно употреблять диабетикам.

# общество # Традиции Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотреть на авиапарад и примерить форму: 23 июля в Минске отпразднуют День пожарной службы
22 июля 2016 19:27

Посмотреть на авиапарад и примерить форму: 23 июля в Минске отпразднуют День пожарной службы

Беларусь и Польша будут обмениваться студентами
22 июля 2016 17:27

Беларусь и Польша будут обмениваться студентами

В Пуховичском районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора
22 июля 2016 14:39

В Пуховичском районе появятся контейнеры для раздельного сбора мусора