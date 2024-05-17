Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?
Четвертый класс пожарной опасности. Запреты на посещение лесов введены в 16 районах Беларуси. Во всех остальных действуют ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом случае запрещается заезжать в лес на машинах, а также проводить массовые мероприятия и разжигать костры. За нарушение правил законодательством предусмотрена административная ответственность.
Подробнее о пожароопасной обстановке и работе лесохозяйственных учреждений расскажет Алена Жиборт.
Данная табличка нам позволяет сразу же перенестись на сайт Министерства лесного хозяйства, а конкретно на страницу с картой запретов и ограничений на посещение лесов. Вот мы включили камеру, навели на QR-код, нажимаем веб-страницу и переходим по ссылке. И здесь мы по карте сразу же видим, где посещение ограничено, а где запрещено.
В пожароопасный сезон обстановка в лесах может меняться каждый день. QR-код позволяет за считаные секунды узнать актуальную информацию о запретах и ограничениях. Это идея лесничего Кирилла Бондаря. Фальковичское опытно-производственное лесничество – первое, в котором появились такие таблички. Всего в Лидском лесхозе их уже более полусотни. Подобные устанавливают и в других районах Гродненской области. Это поможет облегчить работу лесохозяйственных учреждений.
Кирилл Бондарь, лесничий Фальковичского опытно-производственного лесничества Лидского лесхоза:
Мы работаем и день, и ночь, сегодняшние погодные обстоятельства складываются таким образом, что на текущий момент четвертый класс пожарной опасности, мы работаем нон-стоп.
Запреты на посещение лесов на данный момент действуют в восьми районах Брестской области, в семи Гродненской и в Столбцовском районе Минской. Во всех остальных введены ограничения. Пожароопасная ситуация возникает из-за высоких температур и отсутствия осадков. Но причиной чрезвычайных происшествий чаще всего становятся люди. По статистике, 9 из 10 пожаров происходят по вине человека.
Чтобы не допустить возгорания, ежедневно работники лесохозяйственных учреждений отправляются в рейды. Выявить нарушителей помогают также фотоловушки. И хоть законодательством предусмотрены штрафы, первый раз, как правило, делают предупреждение. Еще одна из форм работы – профилактические беседы. С местным населением их тоже проводят регулярно.
Оперативно реагировать на возгорания на протяжении уже почти четырех лет помогает также автоматическая система раннего обнаружения лесных пожаров. На данный момент видеонаблюдением покрыты все леса страны.
У оператора Лидского лесхоза есть доступ к трем своим камерам и к шести камерам соседних приграничных лесхозов. Система белорусского производства. При возникновении пожара она определяет точные координаты возгорания и даже помогает построить маршрут. Благодаря этому за последние годы значительно уменьшилось количество площадей, пострадавших от огня.
О других способах реагирования смотрите в видео.