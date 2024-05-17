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Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?

17 мая 2024 17:51
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Четвертый класс пожарной опасности. Запреты на посещение лесов введены в 16 районах Беларуси. Во всех остальных действуют ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом случае запрещается заезжать в лес на машинах, а также проводить массовые мероприятия и разжигать костры. За нарушение правил законодательством предусмотрена административная ответственность.

Подробнее о пожароопасной обстановке и работе лесохозяйственных учреждений расскажет Алена Жиборт.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-1

Данная табличка нам позволяет сразу же перенестись на сайт Министерства лесного хозяйства, а конкретно на страницу с картой запретов и ограничений на посещение лесов. Вот мы включили камеру, навели на QR-код, нажимаем веб-страницу и переходим по ссылке. И здесь мы по карте сразу же видим, где посещение ограничено, а где запрещено.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-4

В пожароопасный сезон обстановка в лесах может меняться каждый день. QR-код позволяет за считаные секунды узнать актуальную информацию о запретах и ограничениях. Это идея лесничего Кирилла Бондаря. Фальковичское опытно-производственное лесничество – первое, в котором появились такие таблички. Всего в Лидском лесхозе их уже более полусотни. Подобные устанавливают и в других районах Гродненской области. Это поможет облегчить работу лесохозяйственных учреждений.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-7

Кирилл Бондарь, лесничий Фальковичского опытно-производственного лесничества Лидского лесхоза:
Мы работаем и день, и ночь, сегодняшние погодные обстоятельства складываются таким образом, что на текущий момент четвертый класс пожарной опасности, мы работаем нон-стоп.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-10

Запреты на посещение лесов на данный момент действуют в восьми районах Брестской области, в семи Гродненской и в Столбцовском районе Минской. Во всех остальных введены ограничения. Пожароопасная ситуация возникает из-за высоких температур и отсутствия осадков. Но причиной чрезвычайных происшествий чаще всего становятся люди. По статистике, 9 из 10 пожаров происходят по вине человека.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-13

Чтобы не допустить возгорания, ежедневно работники лесохозяйственных учреждений отправляются в рейды. Выявить нарушителей помогают также фотоловушки. И хоть законодательством предусмотрены штрафы, первый раз, как правило, делают предупреждение. Еще одна из форм работы – профилактические беседы. С местным населением их тоже проводят регулярно.

Уникальная система безопасности, камеры и QR-коды. Как в Беларуси предупреждают лесные пожары?-16

Оперативно реагировать на возгорания на протяжении уже почти четырех лет помогает также автоматическая система раннего обнаружения лесных пожаров. На данный момент видеонаблюдением покрыты все леса страны.

У оператора Лидского лесхоза есть доступ к трем своим камерам и к шести камерам соседних приграничных лесхозов. Система белорусского производства. При возникновении пожара она определяет точные координаты возгорания и даже помогает построить маршрут. Благодаря этому за последние годы значительно уменьшилось количество площадей, пострадавших от огня.

О других способах реагирования смотрите в видео

# Государственная лесная политика # общество

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