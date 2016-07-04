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Улицу Клары Цеткин в Минске закрыли для движения транспорта до октября

04 июля 2016 18:35
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Новости Беларуси. Минус одна дорога из столичных маршрутов. Улица Клары Цеткин в Минске до октября закрыта для движения транспорта. На участке от  Кальварийской до площади Франтишка Богушевича начали прокладку подземных коммуникаций для строительства третьей ветки столичной подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь выехать на улицу Клары Цеткин можно с улицы Короля, которая станет двусторонней. Также после реконструкции откроется переулок Домашевский.

Весь общественный транспорт пустили в объезд, а вместо некоторых троллейбусных маршрутов курсируют дополнительные автобусные. Так, например, маршрут № 923 проследует от диспетчерской станции Одоевского до Бобруйской, № 944 от Запад-3 до Бобруйской и № 958 от Масюковщины до Бобруйской.

# общество # Транспорт Беларуси

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