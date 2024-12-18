Уличная мода в столице – каким трендам следуют минчане?

Я стилист, поэтому в сегодняшнюю погоду мой образ подобран соответствующе. Чем еще интересны зимние образы? Тем, что можно сочетать разные фактуры, интересно обыгрывать. Молодежь предпочитает носить не в очень яркой цветовой гамме пуховики. Шапки они не очень любят, поэтому носят таким образом шарфики.

Шубки тедди, что-то мягкое, миленькое. Шапка зимняя, теплая. К сожалению, снега пока нет, но хочется зимнего настроения, поэтому так хожу. Уличная мода в Минске нравится. Часто вижу интересные сочетания в одежде.