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Уличная мода в столице – каким трендам следуют минчане?

18 декабря 2024 12:05
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Уличная мода в столице – каким трендам следуют минчане?-1

Я стилист, поэтому в сегодняшнюю погоду мой образ подобран соответствующе. Чем еще интересны зимние образы? Тем, что можно сочетать разные фактуры, интересно обыгрывать. Молодежь предпочитает носить не в очень яркой цветовой гамме пуховики. Шапки они не очень любят, поэтому носят таким образом шарфики.

Уличная мода в столице – каким трендам следуют минчане?-3

Шубки тедди, что-то мягкое, миленькое. Шапка зимняя, теплая. К сожалению, снега пока нет, но хочется зимнего настроения, поэтому так хожу. Уличная мода в Минске нравится. Часто вижу интересные сочетания в одежде.

Уличная мода в столице – каким трендам следуют минчане?-5

Очень нравится, что сейчас можно носить что угодно и как угодно.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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