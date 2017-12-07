Прямой эфир

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора

07 декабря 2017 07:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Улицы городов, интерьеры квартир уже начинают примерять на себя новогодние убранства. Окна – визитные карточки наших семейных гнездышек, как ничто иное, нуждаются в обновлении праздничного гардероба. Сегодня смастерим для них подходящий наряд.

Лина Цилина, художник-декоратор:
Материал, который лежит у нас на столе, из него мы сделаем оконную новогоднюю композицию, которая будет украшать ваш дом на Рождество и Новый год.

Для реализации творческой задумки будем использовать обрезки орешника и букет из веток туи – она не так осыпается, как ель, поэтому прослужит дольше. Несмотря на первые морозы, хорошо сохранились ягоды барбариса и шиповника, которые вы можете использовать в своем домашнем хенд-мейде. Ножницы, прочная веревка и декоративные ленты – наши главные сегодняшние помощники. Деревянные прутья мы предварительно «припудрили».

Как сделать шедевр из своих окон – смотрите на видео! 

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора-1

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора-3

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора-5

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора-7

Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора-9

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Дизайн # Лина Цилина

Другие новости рубрики

Все новости
Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону
07 декабря 2017 06:46

Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону

На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами
06 декабря 2017 20:50

На станции метро «Восток» появились новые информационные тумбы, к которым афиши прикрепляют магнитами

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке
06 декабря 2017 20:42

Житель Минского зоопарка медведь Тристан готовится к спячке