Украшаем окна к Новому году. Мастер-класс декоратора

Улицы городов, интерьеры квартир уже начинают примерять на себя новогодние убранства. Окна – визитные карточки наших семейных гнездышек, как ничто иное, нуждаются в обновлении праздничного гардероба. Сегодня смастерим для них подходящий наряд.

Лина Цилина, художник-декоратор:

Материал, который лежит у нас на столе, из него мы сделаем оконную новогоднюю композицию, которая будет украшать ваш дом на Рождество и Новый год.

Для реализации творческой задумки будем использовать обрезки орешника и букет из веток туи – она не так осыпается, как ель, поэтому прослужит дольше. Несмотря на первые морозы, хорошо сохранились ягоды барбариса и шиповника, которые вы можете использовать в своем домашнем хенд-мейде. Ножницы, прочная веревка и декоративные ленты – наши главные сегодняшние помощники. Деревянные прутья мы предварительно «припудрили».