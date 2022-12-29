Прямой эфир

Украинская ракета упала на территорию Беларуси

29 декабря 2022 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

29 декабря в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Украинская ракета упала на территорию Беларуси-1

По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливают причины падения. Рассматриваются две основные версии произошедшего. Первая: прилет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая: ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси. На месте работают специалисты СК, МВД, Минобороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Мы продолжаем следить за ситуацией.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На границе Беларуси с Украиной открыли обновлённую погранзаставу
29 декабря 2022 12:09

На границе Беларуси с Украиной открыли обновлённую погранзаставу

На территорию Беларуси упала украинская ракета
29 декабря 2022 11:32

На территорию Беларуси упала украинская ракета

Честные цены и работа без посредников. В Гродненской области открыли первую торговую площадку лесхозов
29 декабря 2022 11:16

Честные цены и работа без посредников. В Гродненской области открыли первую торговую площадку лесхозов