Украинская ракета упала на территорию Беларуси

29 декабря в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300. О происшествии немедленно был проинформирован глава государства, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

По его поручению группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливают причины падения. Рассматриваются две основные версии произошедшего. Первая: прилет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. Вторая: ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси. На месте работают специалисты СК, МВД, Минобороны. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется. Мы продолжаем следить за ситуацией.