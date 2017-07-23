Украинцы – по рождению, белорусы – по праву выбора: как у нас живут переселенцы из соседней страны и о чем мечтают

Новости Беларуси. Не все золото, что блестит. Есть вещи поценнее углеводородов. Применительно к Беларуси и Украине это знают как минимум 160 тысяч человек. Столько граждан оттуда за последние три года приняла наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди бежали от войны и находили мир и спокойствие на белорусской земле. В 2014 году Александр Лукашенко подписал указ, предоставляющий переселенцам льготы. От оформления документов до трудоустройства. Кто-то впоследствии вернулся на родину, но немало есть тех, кто нашел здесь второй дом и пустил корни. Дарья Симонова из Луганской области уже как три года житель Могилева. От бомбежек и страха бежала к родственникам мужа. Спасала не только себя, но и своего будущего ребенка. Малышка Злата родилась уже здесь, в Беларуси.

Дарья Симонова, гражданин Украины, житель Могилева:

Сразу стала на учет. Без проблем. Все больницы бесплатно, я лежала даже на поддержке, все бесплатно было. Первого сентября пойдем в садик. Тоже без проблем стали на очередь. На первых порах переселенцев поддержало государство и общество Красный крест. Помогали деньгами, продуктами питания. В Украине остались мама, бабушка, брат. Почти каждый день на связи. А в это время глава семейства зарабатывает деньги. Александр устроился на работу сразу после переезда. Хорошие электросварщики везде нужны. Могилевский вагоностроительный завод работает и на украинском рынке. Недавно поставили соседям 3,5 сотни вагонов-цементовозов. Александр тоже приложил к ним свои электроды. Говорит, передал привет со второй родины первой.

Александр Сытченко, электросварщик Могилевского вагоностроительного завода:

Я не вижу разницы между Украиной и Беларусью. Все одинаковые люди. У меня есть здесь друзья, коллеги, с которыми мы очень хорошо дружим. Подсказывают, помогают, если что-то не получается. А так все замечательно.

Олег Карпович, начальник цеха Могилевского вагоностроительного завода:

Поначалу он вливался в коллектив. Сейчас он на высоком уровне работает, за ним уже идет молодежь. Он высококлассный сварщик, пятого разряда. Не сразу, но все же нашла работу и Ирина Шаповалова. Устроилась соцработником. Помогает старикам с домашними делами и быстро нашла с подопечными общую волну.

Зинаида Туч, пенсионер, житель Могилева:

Два года ведь работает, мы уже родственники. Я ее уже люблю так, как любила свою семью. Она потеряла свою родину, свой дом. На этой строчке я буду горько плакать, очень жаль. Она заслуживает другой судьбы. Ирина переехала в Беларусь вместе с мужем и тремя сыновьями. Адаптация прошла хорошо. И вот на семейном совете решили: остаются.

Ирина Шаповалова, социальный работник Центра социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева:

На работе меня приняли и все бабушки мои. Они относятся ко мне как к дочери. Мы сейчас живем в съемном жилье, но планируем брать кредиты, строить жилье себе. Хотим остаться здесь, в Беларуси. А вот Ольга Аксенова пока без работы. До переезда в Беларусь занимала должность заместителя поселкового головы – зампредседателя сельсовета по-нашему. Хочет работать по специальности – она экономист. Образование все равно пригодилось. Если за наполнение семейного бюджета пока отвечает муж, то Ольга вместе с маленькой Эвелиной решают, куда их тратить.

Ольга Аксенова, гражданин Украины, житель Могилева:

Молочное очень нравится. У моей дочки самое любимое – это сырочки глазированные в шоколаде. Каждое утро едим только их с чаем. За последние три года Беларусь приняла около 160 тысяч украинских граждан. Для тех, кто решил остаться, здесь постарались создать все условия. Согласно указа Президента была упрощена процедура начисления государственных пособий, пенсий. Оказывали помощь в трудоустройстве. Детей принимали в садики и школы.

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома:

Они уехали не от хорошей жизни из своей страны. И для того, чтобы они нормально могли здесь адаптироваться, и была проведена работа, чтобы решать разные их проблемы. Этот симпатичный домик в Шкловском районе уже несколько лет обживает семья Борисовых. До этого они ни разу не бывали в Беларуси. И никак не ожидали, что здесь их встретят, как родных. Это служебное жилье молодая семья получила от сельхозпредприятия, где работает папа. Дом просторный: большая кухня, ванная, туалет, кладовая. 80 «квадратов», три комнаты. Здесь сейчас отдыхает грудничок Карина. А в этой комнате живет маленькая артистка Кира.

Кира Борисова:

Я люблю ходить в садик. Я там учусь. Сейчас у Киры обычное счастливое детство. Мама, папа, сестренка и любимый щенок Арчи. Сейчас супруги Борисовы имеют вид на жительство в Беларуси и очень скоро рассчитывают получить гражданство.

Максим Борисов, водитель СП «Газовик-Сипаково»:

Ехали в никуда. Приехали, не разочаровались. Леса, круглый год вся зелень стоит, это очень красиво. Воздух свежий, посвежее, чем у нас. Переехав в Беларусь, Ирина и Максим решились на второго ребенка. Пособия на воспитание детей у нас значительно выше, чем в Украине. К зарплате мужа хорошее подспорье и домашнее хозяйство: поросята, куры, утки, огород в 10 соток.