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Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования

25 января 2023 13:13
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Новости Беларуси. В Гродно госсекретариат Совета безопасности провел проверку боеготовности сил немедленного реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования-1

Это один из этапов комплексного экзамена в Вооруженных Силах, который осуществляется по поручению главы государства. На этот раз в поле зрения попала 6-я отдельная механизированная бригада Западного оперативного управления.  

Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования-4

Причем без какого-либо предупреждения – важен был фактор внезапности. Личный состав подняли по боевой тревоге. Проверяющие оценили готовность танковых и механизированных батальонов к выполнению задач по предназначению, в том числе и к боевым.  

Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования-7

Николай Черный, заместитель командира 6-й отдельной механизированной бригады:  
Проверяется укомплектованность личного состава в подразделениях, техника, вооружение. То есть полностью все, что пригодится личному составу для выполнения задач по предназначению. Подразделения подняты для выполнения задач по предназначению. Укомплектованы на 100 % на данный момент. И готовы к выполнению поставленных задач.  

Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования-10

Также по поручению главы государства проверены подразделения усиления охраны стратегических объектов. Учитывалась оперативность реагирования и эффективность взаимодействия воинских формирований. Мероприятия комплексной проверки в Вооруженных Силах будут продолжены на протяжении всего года.  

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Черный # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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