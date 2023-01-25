Укомплектованы на 100%. В Гродно провели проверку сил немедленного реагирования

Новости Беларуси. В Гродно госсекретариат Совета безопасности провел проверку боеготовности сил немедленного реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из этапов комплексного экзамена в Вооруженных Силах, который осуществляется по поручению главы государства. На этот раз в поле зрения попала 6-я отдельная механизированная бригада Западного оперативного управления.

Причем без какого-либо предупреждения – важен был фактор внезапности. Личный состав подняли по боевой тревоге. Проверяющие оценили готовность танковых и механизированных батальонов к выполнению задач по предназначению, в том числе и к боевым.

Николай Черный, заместитель командира 6-й отдельной механизированной бригады:

Проверяется укомплектованность личного состава в подразделениях, техника, вооружение. То есть полностью все, что пригодится личному составу для выполнения задач по предназначению. Подразделения подняты для выполнения задач по предназначению. Укомплектованы на 100 % на данный момент. И готовы к выполнению поставленных задач.