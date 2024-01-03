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Указ Президента: организации собственников жилья будут по-новому перечислять деньги на капремонт

03 января 2024 17:10
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Организации собственников жилья будут по-новому перечислять деньги на капремонт. Изменения в законодательстве подписаны Президентом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ Президента: организации собственников жилья будут по-новому перечислять деньги на капремонт-1

Грамотное управление жилищным фондом и его эксплуатация поспособствует надлежащему содержанию городских территорий. Ну и сами дома, где все решает товарищество собственников, будут еще комфортнее для проживания. Усиливаются требования к председателям правлений ТС. Вводятся и новые подходы к перечислению организациями собственников денег на капремонт. Теперь они будут аккумулироваться только на спецсчетах исполкомов.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Александр Лукашенко

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