«Уходил – мы спали, приходил – дети уже спят»: как в Беларуси работают комбайнеры и зачем над полем летают дроны

«Есть хлеб – будет и песня». Известную фразу из книги дедушки Брежнева перевернем наоборот: главный песенный фестиваль в Беларуси завершился, пора приниматься за уборку хлеба. Жниво – на полях страны! Великое крестьянское дело по уровню механизации несравнимо сегодня с былыми временами, но важности не утеряло! Виды на урожай, новые технологии и красивые человеческие истории – в репортаже Татьяны Ревизоре.

Вестей с полей в этом сезоне ждали дольше обычного. Холодное лето и затяжные дожди сыграли не на руку хлеборобам. Уборочная страда началась позже, однако нужный тон задать все-таки удалось. Юг страны традиционно в авангарде. Хозяйства Брестской и Гомельской областей первыми приступили к выборочной уборке зерновых.

Это не парад спецтехники. В таком сопровождении колонна комбайнов выезжает бороздить поля. Работа аграриев начинается с рассветом.

Сергей Юрченко, главный агроном агрокомбината «Холмеч»:

Колос готов, если он выполнен, созрел, он наклоняется над землей. Самое простое – на зуб попробовать. Если созрел, значит твердый.

А значит теперь дорог каждый погожий день. Зерно нужно убрать быстро, качественно и без потерь.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

В прошлом году я набрал первую тысячу, поздравлять приезжали. В этом году тоже постараюсь.

Вместе с тестем он начинал на стареньком «Доне». Сегодня Иван Федорович – один из лучших комбайнеров не только области, но и страны. Завсегдатай на пьедестале «Дожинок» в 2016 году намолотил более четырех тысяч тонн зерна.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

И страну кормить надо, и себя. Погода нас подводила. У нас дождей не было, сеяли в засуху. Но сейчас начинаем уборочную, я скажу, урожай не хуже прошлого года. Вообще не хуже. Может, местами лучше.

И на этом же поле и Вырвич-младший. Студент гомельского вуза – будущий инженер – каникулы решил провести с пользой. Алексей следит за пожарной безопасностью во время уборки.

Алексей Вырвич, сын:

В следующем году, если возьмут, обязательно пойду на комбайн и буду работать с отцом.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

Помогает на комбайне, не отходит. Только остановился он здесь. Знает наизусть, и не только про эти комбайны. Хорошая подготовка.

Алексей Вырвич, сын:

Хороший учитель.

Не жалуется на учителя и Анастасия. Повар по специальности в 2017 году хлебный каравай готовит со всей страной. Присоединиться девушка решила не только к жатве, но и к супругу. В поле семейный экипаж уже неделю.

Анастасия Яриц, помощник комбайнера агрокомбината «Дзержинский-Агро»:

Вот эти четыре года, что он до этого работал, мы его толком не видели. Он уходил на работу – мы спали, приходил с работы – дети уже спали.

Вадим Яриц, комбайнер агрокомбината «Дзержинский-Агро»:

Веселее работать, лучше получается. Она поддерживает меня, я стараюсь для семьи.

Страда забирает много сил. Работа работой, а обед – по расписанию. В полдень здесь разворачивается полевая кухня. Обеды и ужины привозят из столовой агрокомбината.

Комбайнеры:

Кормят отлично. Заезжают два раз в день. Кормят домашним. Первое, второе, третье, булочки.

Комбайнеры стараются не тратить минуты на лишние перерывы. От количества и качества намолота зависит зарплата хлебороба.

Комбайнеры:

Когда дождь пройдет, отдыхаем. Пока погода – надо молотить.

Григорий Шпаков, председатель правления колхоза «50 лет Октября»:

Задача стоит первыми закончить уборочные работы в своем хозяйстве и потом оказать помощь тем, кто не справляется.

Григорию Куприянову, не поверите, 84. Колхозом опытнейший в стране аграрий руководит почти полвека. Хозяйство – одно из передовых в регионе. На рабочий лад подчиненных руководитель настраивает лично. Погода внесла коррективы, но он точно не из тех, кто боится трудностей.

Григорий Шпаков, председатель правления колхоза «50 лет Октября»:

Всегда было, есть и будет, что коллектив или отдельные люди могут противопоставить себя любым капризам и вызовам. Если погодные условия сложные, значит нужно предусмотреть, какие технологии, что применить, какие средства, удобрения.

Между тем засуха ударила по урожаю в разных уголках планеты. Мировой рынок пшеницы фиксирует многолетний максимум цен. В Беларуси, напротив, хлебный каравай ожидают богатый. Урожайность в 2017 году выше, чем в прошлом. Аграрии, по прогнозам специалистов, должны намолотить не менее девяти миллионов тонн зерна. Почти миллион тонн – это госзаказ. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

Аграрии активно используют современные технологии. Наблюдают за урожаем с помощью дронов. Продолжается работа по обновлению мехпарков страны. К началу уборочной хозяйства получили более 130 новых комбайнов. Еще две сотни будут отгружены в ближайшее время.

Гомельские конструкторы, кстати, готовят техническую революции. На предприятии разработали сразу пять новых моделей комбайнов. Первой испытание в поле проходит машина с гибридной схемой обмолота.

Сергей Федорович, генеральный конструкторы научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

Вот эти машины с роторными соломосепараторами могут работать на скоростях в полтора-два раза более высоких, чем соломотрясные машины. Таким образом увеличится производительность машины и снижается потребность в механизаторах.

Жнива – дело техники, а еще тысяч опытных рук. Благоволит аграриям сейчас даже погода. К массовой уборке зерновых и зернобобовых в стране приступят на следующей неделе.

В разгар жатвы гул комбайнов не стихает даже ночью. Пока же корабли полей отдыхают, но вернутся к работе уже с первой росой.

К издержкам работы супруга Ирина относится понимающе. У него – тысячника – горячая пора. Она – учитель – напротив, в отпуске.

Иван Вырвич, комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

Всегда дома ждут, поддерживают. Пока пришел, все готово. Уже надо идти мыться, кушать и спать.

Ирина Вырвич, супруга:

В большинстве семей вот так: рано уходит, поздно приходит, а женщина, как на войне, обеспечивает тыл. Это правда.

В буднях тружеников полей пока ни выходных, ни праздников. Однако последние едва ли представишь без хлеба.