Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске

Каждый день, рискуя своей жизнью, они спасают жизни других. Пожарной службе Беларуси исполняется 164 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь своего профессионального праздника сотрудники МЧС прошлись парадом по центральному проспекту Минска. Зрителям показали ретро-технику и образцы современного автопарка. А в пешей колонне вместе с действующими бойцами шаг чеканили юные спасатели и ветераны. В пешей колонне шаг чеканят сотрудники МЧС, ветераны и ребята, которые решили, что их будущая профессия – спасать людей. Здесь и ретротехника – на эти авто было направлено особенно пристальное внимание: когда можно быть ближе к истории? За ретро – современные образцы, боевые машины отечественного производства. Эмоции через край.

Горожане:

Только приятные воспоминания, только приятные впечатления. Иногда даже мурашки поползли по коже, особенно от оркестров. Очень понравилось, детям понравилось. Молодцы, что такой праздник организовали.

Все могут потрогать, посмотреть, как это на самом деле происходит. Это очень приятно. Каждые сутки бойцы подразделений совершают до 100 выездов на ликвидацию пожаров. По статистике только в 2017 году было спасено более 3000 человек. Такая у них работа: рискуя собственной жизнью, помогать другим. Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Надо выполнять все задачи. Как говорится, беда, она без выходных приходит и без праздников. И в праздники тоже. Поэтому я всегда желаю своим ребятам самое главное: чтобы способствовала удача во всех делах, везение, и какими они приходят к нам на службу, такими и возвращались домой – крепкими, здоровыми. Там их всегда ждут, всегда рады. В парке имени Максима Горького – развлечения на любой вкус. Например, зрелищное водное шоу. Спецэффекты зрителей завораживают, а возможность почувствовать себя на высоте – увлекает.

Горожане:

Особенно стрела захватывает, как будто там где-то реактивный самолет. А человек там – как все равно птичка, и вдруг спускается по канату! Прекрасно! Показывают все свое мастерство, показывают все свои возможности. Это очень замечательно. Здесь можно примерить форму, пройти мастер-классы или оказаться в настоящей дымокамере. Праздничное настроение царило не только в столице: во всех областных центрах сегодня чествовали людей, чья профессия – спасатель.