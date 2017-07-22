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Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске

22 июля 2017 17:54
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Каждый день, рискуя своей жизнью, они спасают жизни других. Пожарной службе Беларуси исполняется 164 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь своего профессионального праздника сотрудники МЧС прошлись парадом по центральному проспекту Минска. Зрителям показали ретро-технику и образцы современного автопарка.

А в пешей колонне вместе с действующими бойцами шаг чеканили юные спасатели и ветераны.

В пешей колонне шаг чеканят сотрудники МЧС, ветераны и ребята, которые решили, что их будущая профессия – спасать людей. Здесь и ретротехника – на эти авто было направлено особенно пристальное внимание: когда можно быть ближе к истории? За ретро – современные образцы, боевые машины отечественного производства. Эмоции через край.

Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске-1

Горожане:
Только приятные воспоминания, только приятные впечатления. Иногда даже мурашки поползли по коже, особенно от оркестров.

Очень понравилось, детям понравилось. Молодцы, что такой праздник организовали.

Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске-4

Все могут потрогать, посмотреть, как это на самом деле происходит. Это очень приятно.

Каждые сутки бойцы подразделений совершают до 100 выездов на ликвидацию пожаров. По статистике только в 2017 году было спасено более 3000 человек. Такая у них работа: рискуя собственной жизнью, помогать другим.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Надо выполнять все задачи. Как говорится, беда, она без выходных приходит и без праздников. И в праздники тоже. Поэтому я всегда желаю своим ребятам самое главное: чтобы способствовала удача во всех делах, везение, и какими они приходят к нам на службу, такими и возвращались домой – крепкими, здоровыми. Там их всегда ждут, всегда рады.

В парке имени Максима Горького – развлечения на любой вкус.

Например, зрелищное водное шоу. Спецэффекты зрителей завораживают, а возможность почувствовать себя на высоте – увлекает.

Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске-7

Горожане:
Особенно стрела захватывает, как будто там где-то реактивный самолет. А человек там – как все равно птичка, и вдруг спускается по канату! Прекрасно!

Показывают все свое мастерство, показывают все свои возможности. Это очень замечательно.

Здесь можно примерить форму, пройти мастер-классы или оказаться в настоящей дымокамере. Праздничное настроение царило не только в столице: во всех областных центрах сегодня чествовали людей, чья профессия – спасатель.

Даже мурашки поползли по коже: зрители на параде МЧС в Минске-10

Горожанин:
Получаем удовольствие, настроение замечательное. Главное, что ребенок рад – больше для него все это делается.

Фотофакт: парад МЧС в Минске

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Владимир Ващенко

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