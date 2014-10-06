Уголовную ответственность за коллекционирование детского порно предлагают ввести в Беларуси

Новости Беларуси. Уголовная ответственность за коллекционирование детского порно может быть введена в Беларуси. С такой инициативой выступает МВД. Соответствующие поправки (планируется) будут введены в Уголовный кодекс в 2015 году. Так же правоохранители будут особо тщательно следить за категориями граждан, склонных к педофилии. О недетской угрозе глобальной сети с сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Контроль за детьми в Интернете усилят. Такой «месседж» - главный итог встречи специалистов. Милиция и представители общественных организаций еще раз напоминают: преступность в сети растет. И качественно и количественно.

Наталья Жак, руководитель проекта международной технической помощи «Укрепление национального потенциала Республики Беларусь в сфере противодействия торговле людьми»:

Каждую минуту 50 тысяч преступников находятся в сети заманивая новых жертв. Как просто взрослому человеку взять и написать, условно, я Вася Пупкин, мне 15 лет, давай встретимся... Здесь важно, чтобы взрослые вовремя предупредили.

Уголовно наказывать будут даже за коллекционирование детского порно. Независимо от цели такого «скользкого» хобби. Причина проста: обладатели пикантного архива, как показывает практика, - потенциальные преступники. Тюрьма будет грозить и за «груминг», если человек, к примеру, в соцсети склоняет ребенка к действиям сексуального характера. Это, надеются в милиции, предотвратит преступления.

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

Были достаточно громкие, резонансные дела, выявляемые нами. Когда достаточно известный в Беларуси спортсмен насиловал сразу сына своего, находясь в одном регионе Беларуси, потом переехал в Минск – насиловал дочь малолетнюю. Нами был установлен данный факт, и преступник в настоящее время осужден.

По статистике, около миллиона детей в мире вынуждены принимать участие в порно-съемках. Цифра для Беларуси - десятки несовершеннолетних в год. Причем в большинстве случаев такие действия остаются незамеченными. Дети об этом просто бояться рассказать сверстникам и уж тем более педагогам. Последние разговор заводят сами. На уроках ОБЖ детям рассказывают, как вести себя в Интернете.

Маргарита Пряхина, председатель ГОО по предупреждению жестокого обращения с детьми «Дети — не для насилия»:

Это именно тренинги по профилактике, по безопасности детей в Интернете - в киберпространстве. Они уже включены, они уже утверждены и в этом году они уже будут в школах применяться.

Еще одна цифра: больше трети белорусских подростков в возрасте 12 лет неоднократно видели запретные видео. Психологи констатируют: увлечение с возрастом может перерасти в желание самим поучаствовать в создании интим-контента. Чтобы этого не случилось, за детским трафиком следят взрослые.

Мария Ковалевская, директор средней школы №2 Минска:

У нас в школе есть сеть, которая включена в кабинетах вычислительной техники. В рамках школы мы выключили те сайты, которые детям не нужны сегодня. Почти ежемесячно мы встречаемся с родителями на общешкольных родительских собраниях. Мы приглашаем специалистов и они рассказывают о том, чем можно пользоваться, а чем нельзя.

Пути решения глобальной проблемы ищут не один десяток лет. В Турции, к примеру, пользователи Интернета обязаны устанавливать специальные программы, которые блокируют доступ к запрещенным сайтам. В Китае и вовсе действует система тотальной фильтрации. Законодательство обязывает государство не допускать интернет-зависимости у детей.

Белорусы же фильтровать глобальную сеть могут только заплатив за соответствующую услугу провайдера. Эту норму также планируют пересмотреть.