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Удивят гостей сетами из разных частей света. В Минске стартует фестиваль еды

17 ноября 2020 06:42
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Новости Беларуси. Бургеры из Нью-Йорка или китайская лапша. Ощутить кулинарный вкус различных стран, не покидая Беларуси – пожалуй, самый международный гастрофест открывается 17 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удивят гостей сетами из разных частей света. В Минске стартует фестиваль еды-1

Ближайшие две недели столичные заведения будут удивлять своих гостей необычными сетами из разных частей света. Если раньше фестивали еды были тематическими, то в этот раз организаторы дали заведениям карт-бланш. Теперь у шеф-поваров появилась возможность пофантазировать и представить посетителям самые невообразимые кулинарные задумки и эксперименты.

Удивят гостей сетами из разных частей света. В Минске стартует фестиваль еды-4

Около 20 заведений предложат свои интерпретации итальянских, французских, азиатских, израильских и грузинских блюд. Аппетитное событие продлится до 6 декабря.

# Кулинария # общество # Фотофакт

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