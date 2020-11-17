Удивят гостей сетами из разных частей света. В Минске стартует фестиваль еды

Новости Беларуси. Бургеры из Нью-Йорка или китайская лапша. Ощутить кулинарный вкус различных стран, не покидая Беларуси – пожалуй, самый международный гастрофест открывается 17 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближайшие две недели столичные заведения будут удивлять своих гостей необычными сетами из разных частей света. Если раньше фестивали еды были тематическими, то в этот раз организаторы дали заведениям карт-бланш. Теперь у шеф-поваров появилась возможность пофантазировать и представить посетителям самые невообразимые кулинарные задумки и эксперименты.