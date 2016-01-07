Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты

Люди не очень хорошо умеют принимать комплименты. Если нам кто-нибудь скажет, что у нас симпатичные туфли, то мы сразу начинаем говорить, что они уже старые, и мы их носим давным-давно. А уж если кто-то скажет вам, что вы красивы, то вы скорее начнете отнекиваться, чем просто поблагодарите.

Но иногда нам действительно необходимо слышать о себе что-нибудь хорошее. Нам просто нужно расслабиться и принять это...

Ши Гловер, студентка школы искусств в Чикаго, решила снять фильм о красоте для школьного проекта, но по ходу общения со сверстниками решила изменить суть проекта, сообщает журнал Metro.