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Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты

07 января 2016 17:43
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Люди не очень хорошо умеют принимать комплименты. Если нам кто-нибудь скажет, что у нас симпатичные туфли, то мы сразу начинаем говорить, что они уже старые, и мы их носим давным-давно. А уж если кто-то скажет вам, что вы красивы, то вы скорее начнете отнекиваться, чем просто поблагодарите.

Но иногда нам действительно необходимо слышать о себе что-нибудь хорошее. Нам просто нужно расслабиться и принять это...

Ши Гловер, студентка школы искусств в Чикаго, решила снять фильм о красоте для школьного проекта, но по ходу общения со сверстниками решила изменить суть проекта, сообщает журнал Metro.

Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты-1


Фото. Аккаунт Ши Гловер на Youtube

Во время работы она заметила одну удивительную вещь: люди совершенно по-разному реагируют, когда им говорят, что они красивы.

Кто-то смущался, кто-то удивлялся, улыбался, наслаждался или даже относился к комплименту скептически.

Ши Гловер просила студентов сняться в видео, не рассказывая сути, а когда они были готовы к съемке, говорила: 

«Я снимаю тех, кого считаю красивыми!»

Ши Гловер:
Это был независимый проект, который впоследствии перерос в социальный эксперимент. Я не собиралась снимать реакцию людей. Они действительно просто красивы - это главное.

Фотофакт: реакция людей на этот комплимент

Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты-4

Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты-6

Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты-8

Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты-10

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Фотофакт # Психология

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