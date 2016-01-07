Удивительный эксперимент: студентка школы искусств показала, как реагируют разные люди на комплименты
Люди не очень хорошо умеют принимать комплименты. Если нам кто-нибудь скажет, что у нас симпатичные туфли, то мы сразу начинаем говорить, что они уже старые, и мы их носим давным-давно. А уж если кто-то скажет вам, что вы красивы, то вы скорее начнете отнекиваться, чем просто поблагодарите.
Но иногда нам действительно необходимо слышать о себе что-нибудь хорошее. Нам просто нужно расслабиться и принять это...
Ши Гловер, студентка школы искусств в Чикаго, решила снять фильм о красоте для школьного проекта, но по ходу общения со сверстниками решила изменить суть проекта, сообщает журнал Metro.
Фото. Аккаунт Ши Гловер на Youtube
Во время работы она заметила одну удивительную вещь: люди совершенно по-разному реагируют, когда им говорят, что они красивы.
Кто-то смущался, кто-то удивлялся, улыбался, наслаждался или даже относился к комплименту скептически.
Ши Гловер просила студентов сняться в видео, не рассказывая сути, а когда они были готовы к съемке, говорила:
«Я снимаю тех, кого считаю красивыми!»
Ши Гловер:
Это был независимый проект, который впоследствии перерос в социальный эксперимент. Я не собиралась снимать реакцию людей. Они действительно просто красивы - это главное.
Фотофакт: реакция людей на этот комплимент
Перевод: Лилия Соломенкова